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Чем займется Илья Яшин после отставки

Причина отставки главы Красносельского муниципального округа Ильи Яшина, которую он сам указал – бесконечные прокурорские проверки, стопорящие работу муниципалитета

Фото: Instagram

Политик заявил, что таким образом сможет сохранить команду единомышленников, и дать ей шанс на будущих выборах.

Это, безусловно, очередная победа власти, но еще не окончательная. По словам Яшина, он остается рядовым муниципальным депутатом, а его место вероятнее всего займет его коллега и соратница Елена Котеночкина. То есть рано пока говорить о том, что еще один муниципалитет отошел "Единой России". Другой вопрос – надолго ли это, поскольку муниципальные выборы состоятся уже через год, и Яшин, как «пособник экстремистов из ФБК*» участвовать в них не сможет. А получится ли у других независимых кандидатов – тоже большой вопрос. Что-то подсказывает, что повторения муниципальных выборов 2017 года власти не допустят.

Согласимся с Ильей в том, что политика не сводится к выборным должностям, но и приуменьшать их значение будет не правильно. И потом, если удалось выдавить Яшина, то что помешает сделать то же самое с его сменщицей? Как ни печально, но поговорка о наличии человека и подборе ему статьи уже вполне стала реальностью. К тому же статей значительно прибавилось, и есть ощущение, что это далеко не конец. С другой стороны, решение Яшина, которое ряд единомышленников уже расценили как мудрое и единственно верное, может послужить отличным примером для некоторых "политических долгожителей".

По словам Ильи Яшина, он не собирается покидать страну и намерен продолжать свою работу. Еще полгода назад это было бы рядовым высказыванием. Сейчас это звучит уже как вызов.

*признан иноагентом и экстремистской организацией, хотя решение суда еще не вступило в силу.


Теги: #Илья Яшин

Рубрика: Политика

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