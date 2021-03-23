Мосгорсуд отказал адвокату Ивану Павлову в апелляциях по обыскам

Мосгорсуд рассмотрел апелляцию о признании незаконными постановлений Басманного суда об обысках дома, в офисе и в номере отеля у лидера «Команды 29», адвоката Ивана Павлова и отказал в удовлетворении жалоб.

За несколько часов до заседания в «Команде 29» сообщили, что в Адвокатской палате Санкт-Петербурга подготовлено заключение по делу Ивана Павлова. Основной вывод: адвокат преследуется за защиту обвиняемого.

Коллеги Ивана Павлова сообщают, что в его деле сейчас не происходит ничего существенного, «за исключением того, что вот уже два месяца он находится под непропорциональными запретами, лишающими его возможности полноценно осуществлять адвокатскую деятельность».