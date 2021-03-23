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Мосгорсуд отказал адвокату Ивану Павлову в апелляциях по обыскам

Тем временем Адвокатская палата Санкт-Петербурга признала защитника преследуемым за профессиональную деятельность

Фото: стоп-кадр/телеканал «Дождь»

Мосгорсуд рассмотрел апелляцию о признании незаконными постановлений Басманного суда об обысках дома, в офисе и в номере отеля у лидера «Команды 29», адвоката Ивана Павлова и отказал в удовлетворении жалоб.

За несколько часов до заседания в «Команде 29» сообщили, что в Адвокатской палате Санкт-Петербурга подготовлено заключение по делу Ивана Павлова. Основной вывод: адвокат преследуется за защиту обвиняемого.

Коллеги Ивана Павлова сообщают, что в его деле сейчас не происходит ничего существенного, «за исключением того, что вот уже два месяца он находится под непропорциональными запретами, лишающими его возможности полноценно осуществлять адвокатскую деятельность».

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Напомним, в конце апреля, после того как адвокаты «Команды 29» занялись делом о признании ФБК* экстремистской организацией, на Ивана Павлова было заведено уголовное дело о якобы разглашении материалов ещё одного уголовного дела – журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене.

Басманный суд избрал для Ивана Павлова меру пресечение в виде запрета определённых действий, фактически – в виде запрета на профессию. Среди прочего адвокату запрещено пользоваться средствами связи, что сильно мешает общению с доверителями.

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан в России экстремистской организацией и включён в реестр иностранных агентов


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