Честь и достоинство за 300 тысяч
В Московском арбитражном суде началось рассмотрение иска сотрудника RT Антона Красовского к политику Леониду Гозману. Пропагандист хочет отсудить у него 300 тысяч рублей за якобы нанесенное ему политиком оскорбление.
«Я не специально их обидел, – пояснил суть иска в своем ФБ Леонид Гозман. -- Я просто рассказал, как во время интервью в прямом эфире, которое брал у меня Красовский, он вдруг проявил удивительную осведомленность о содержании моего телефонного разговора с [журналистом] Игорем Яковенко. А говорили мы с Игорем всего за два-три часа до этого, никому об этом разговоре не рассказывали. Никто не слышал, но кто надо – услышал! … Обидно им! И что прослушку предположили обидно – а что еще предполагать? И что я сказал прямым текстом, что не уважаю их и не доверяю им ни на грош – считаю, что это тот случай, когда после рукопожатия надо пальцы пересчитывать. И что (оценочное суждение) врут они и войну разжигают, сеют ненависть к Украине и украинцам».
Любопытно, что сразу после истории с предполагаемой незаконной прослушкой Гозман и Яковенко обратились в СК с требованием провести проверку по данному факту.
Заседание суда заняло 9 с небольшим минут. Судья Чадов А. С. перенес его на 27 июля.
– Ну, не хочет он рассматривать иск сейчас, – прокомментировал Леонид Гозман. – Он хочет, чтобы ему наши процессуальные оппоненты предоставили все бумажки. А дальше он их посмотрит и вынесет решение. И я думаю, что оно не в нашу пользу. Судя по тому, как он разговаривал с моим представителем, он очень плохо относится к ней и очень хорошо к Красовскому.
Защита Гозмана утверждает, что все необходимые документы направлены оппонентам в установленные законом сроки в электронном виде, но те заявляют, что их не получили. Как бы то ни было, Леонид Гозман заявляет, что готов судиться до последнего, то есть, отстаивать свою правоту вплоть до ЕСПЧ.
Теги: #Леонид Гозман, #Красовский
Рубрика: Политика