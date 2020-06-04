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Честь и достоинство за 300 тысяч

В Московском арбитражном суде началось рассмотрение иска сотрудника RT Антона Красовского к политику Леониду Гозману. Пропагандист хочет отсудить у него 300 тысяч рублей за якобы нанесенное ему политиком оскорбление.

«Я не специально их обидел, – пояснил суть иска в своем ФБ Леонид Гозман. -- Я просто рассказал, как во время интервью в прямом эфире, которое брал у меня Красовский, он вдруг проявил удивительную осведомленность о содержании моего телефонного разговора с [журналистом] Игорем Яковенко. А говорили мы с Игорем всего за два-три часа до этого, никому об этом разговоре не рассказывали. Никто не слышал, но кто надо – услышал! … Обидно им! И что прослушку предположили обидно – а что еще предполагать? И что я сказал прямым текстом, что не уважаю их и не доверяю им ни на грош – считаю, что это тот случай, когда после рукопожатия надо пальцы пересчитывать. И что (оценочное суждение) врут они и войну разжигают, сеют ненависть к Украине и украинцам». 

– Это случай, как в старом еврейском анекдоте, – прокомментировал политик происходящее в процессе ожидания судебного заседания. – Изя назвал Сару дурой, Сара подала в суд, и суд признал Изю виновным и потребовал извиниться. «Сара не дура? – отреагировал Изя. – Ну, извините...»

Любопытно, что сразу после истории с предполагаемой незаконной прослушкой Гозман и Яковенко обратились в СК с требованием провести проверку по данному факту.

– Наше заявление спустили в МВД, оно пошло ниже, и в конце концов оказалось у… участкового, – рассказал Гозман. – Естественно, тот отказался, так как это не в его компетенции. Так что, будем подавать в суд уже на Следственный комитет.

Заседание суда заняло 9 с небольшим минут. Судья Чадов А. С. перенес его на 27 июля.

– Ну, не хочет он рассматривать иск сейчас, – прокомментировал Леонид Гозман. – Он хочет, чтобы ему наши процессуальные оппоненты предоставили все бумажки. А дальше он их посмотрит и вынесет решение. И я думаю, что оно не в нашу пользу. Судя по тому, как он разговаривал с моим представителем, он очень плохо относится к ней и очень хорошо к Красовскому.

Защита Гозмана утверждает, что все необходимые документы направлены оппонентам в установленные законом сроки в электронном виде, но те заявляют, что их не получили. Как бы то ни было, Леонид Гозман заявляет, что готов судиться до последнего, то есть, отстаивать свою правоту вплоть до ЕСПЧ.

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