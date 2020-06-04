Честь и достоинство за 300 тысяч

Заседание суда заняло 9 с небольшим минут. Судья Чадов А. С. перенес его на 27 июля.

– Ну, не хочет он рассматривать иск сейчас, – прокомментировал Леонид Гозман. – Он хочет, чтобы ему наши процессуальные оппоненты предоставили все бумажки. А дальше он их посмотрит и вынесет решение. И я думаю, что оно не в нашу пользу. Судя по тому, как он разговаривал с моим представителем, он очень плохо относится к ней и очень хорошо к Красовскому.

Защита Гозмана утверждает, что все необходимые документы направлены оппонентам в установленные законом сроки в электронном виде, но те заявляют, что их не получили. Как бы то ни было, Леонид Гозман заявляет, что готов судиться до последнего, то есть, отстаивать свою правоту вплоть до ЕСПЧ.