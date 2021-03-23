"Лизнул так лизнул": россияне о Володине после слов о сохранении президентства за Путиным

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин накануне выдал потрясающую по своему содержанию фразу. Председатель нижней палаты российского парламента, давая интервью журналистам, призвал сделать все возможное для того, чтобы действующий президент России Владимир Путин оставался на своем посту как можно дольше.

По словам Володина, при президенте Путине Россия станет еще сильнее и сможет гарантировать безопасность и достойный уровень благосостояния своих граждан.

«Нам следует сделать все для того, чтобы Владимир Путин оставался нашим президентом как можно дольше. При Путине Россия станет сильнее, люди будут жить лучше, без потрясений и войн. Даже если появятся какие-либо проблемы, например, как сейчас с санкциями, то страна преодолеет их значительно проще и менее болезненно, чем во все другие периоды своей истории», – отметил Володин.

Нужно ли говорить, насколько бурную реакцию эти слова вызвали у огромного числа россиян, настроенных, мягко говоря, не очень лояльно в отношении действующей власти. В социальных сетях пользователи в буквальном смысле устроили Володину линчевание, задавая десятки вопросов о том, что мешало властям улучшить жизнь граждан за те прошедшие 20 лет, которые Путин находится на своем посту, звучат откровенные обвинения в том, что жить хорошо при Путине могут лишь те, кто так или иначе приближен к власти.

«Что-то уже 20 лет всё с колен встать не можем с этими ворюгами у власти»;

«Страна станет сильнее, когда все единороссы будут из нее выдворены»;

«Эти байки уже утомили, заносите следующего сказочника»;

«Страна в вечном ожидании светлого будущего»;

«А что, Путину кто-то мешал 20 лет восстанавливать страну? Володин сам ничего не может вот и смотрит Путину в рот»;

«То есть при нём осуществиться то, что он обещает уже как 20 лет? Ничего! Ещё подождём»;

«Путин не вечен, а что дальше, России конец? Нет, скорее всего олигархам и тому подобным каюк, побегут крысы с корабля»;

«Лизнул так лизнул»;

«Все хотят, но В.В. только говорит, что не против, на самом деле устал он уже дико, еще один срок – это чересчур. России может и будет хорошо, но вот человеку тоже отдыхать надо»;

«Врут и не стесняются, не о России заботятся, а о своём кармане. Все они там паразиты вонючие»;

«При Путине и он без места не останется. Вот и бегает с агитацией»;

«Ну у них там своя Россия – сильная и богатая», – возмущаются россияне.