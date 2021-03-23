Демушкин – Володину: что при вас в стране может измениться к лучшему?

Пока политологи перебирают версии с «преемниками» действующего президента России Владимира Путина и пытаются спрогнозировать параметры предстоящего «транзита», у федерального центра, похоже, на будущее политической жизни в стране совсем иные планы. Впрочем, планы эти почти ничем не отличаются от тех, что были пять, 10 или даже 15 лет тому назад.

Это отчетливо прослеживается по недавнему выступлению председателя нижней палаты российского парламента Вячеслава Володина, призвавшего сделать все возможное, чтобы президент Владимир Путин оставался у власти в России как можно дольше.

По словам Володина, при Путине Россия станет еще сильнее, гарантируя благосостояние и безопасность своих граждан.

«Мы должны сделать все для того, чтобы Путин оставался нашим президентом как можно дольше. При нем Россия станет еще сильнее, люди станут жить еще лучше, без войн и потрясений. А если и возникнут какие-то проблемы, к примеру, как с санкциями, то мы преодолеем их намного менее болезненно, чем в любые другие периоды нашей истории», – подчеркнул Володин.

Вообще, по тону спикера Госдумы, называющего Владимира Владимировича «сильнейшим политиком мира», можно предположить, что план на «транзит» в Кремле давно сформировался. Заключается он, как многие эксперты подозревали еще во время принятия поправок к Конституции с «обнулением» президентских сроков Путина, в банальном правлении последнего до тех пор, пока хватит сил. И этот нарратив Кремль, по давно сложившейся традиции, проталкивает в массы устами представителей власти уровнем пониже.

Примечательно, что навязывание обществу мысли о безальтернативности Путина как президента может спровоцировать приток протестных настроений. К примеру, представители оппозиционных течений точно найдут, что ответить Володину на его недавние высказывания.

К примеру, известный российский политик и общественный деятель Дмитрий Демушкин уже высказал свое мнение по этому поводу. Задав властям целый набор неудобных вопросов и возмутившись тем, что за 20 лет нахождения Путина у власти никто не выполнил обещанного, лишь усилив репрессии, доведя население до обнищания и создав Россию, которая нравится только чиновникам и другим представителям власти.

«Спикер Государственной думы Вячеслав Володин накануне заявил, что он не обладает качествами, которые необходимы президенту, поэтому никаких амбиций на столь высокий пост у него нет. Более того, он призвал сделать все возможное, чтобы нынешний глава российского государства Владимир Путин оставался на своем посту как можно дольше.

А что вам двадцати лет не хватило? Где ваши национальные проекты? Где обещания зарплат уровня европейских стран? Где 100 квадратных метров жилья на каждую семью? На что вам времени не хватило?

На новые войны, рост цен, разорение бизнеса, обнищание населения, коррупцию и завоз миллионов мигрантов в страну? Вы хотите еще усилить цензуру, дальше душить свободу, запрещая пикеты и митинги, сажать людей за картинки, наращивать списки политзаключенных, преследовать оппозицию и других политических оппонентов с помощью силовиков?

Почему в одной из самых богатых стран половина населения едва сводит концы с концами, пока вы жируете и строите для себя особняки за миллиарды?

Что при вас в стране может измениться к лучшему? Вы все уже показали, на что вы способным, за эти 20 лет, и эта Россия нравится лишь вам и вашему окружению», – пишет Демушкин в своем авторском Telegram-канале.