"Кремль уже бредит": общество высказало Пескову все, что думает о закрытии регионов на локдаун
Песков, выражая мнение президента, уже давно высказывается общими фразами, демонстрируя самоустранение АП от главных проблем
Власти регионов уполномочены принимать довольно жёсткие меры в связи с усложнившейся эпидемиологической обстановкой. С таким заявлением выступил глава пресс-службы российского президента Дмитрий Песков.
– В то же самое время, закрытие границ между регионами – нельзя сказать, что это такие меры, которые получили бы поддержку, – добавил представитель Кремля.
Такими словами Песков прокомментировал данные о том, что власти на местах в отдельных случаях не исключают принятия таких мер.
Сегодня локдаун введён только на территории Бурятии, въехать в республику сейчас могут лишь организованные туристы. Границы остальных субъектов Федерации открыты, но эпидемиологическая ситуация везде отличается, а её развитие может пойти по самым разным сценариям.
А потому, как только появляется хотя бы намёк на новое решение властей, причём, чаще всего неприятное, в обществе сразу же появляется подозрение о том, что рано или поздно это решение на самом деле будет претворено в жизнь.
Что же касается Пескова, выражающего мнение Кремля на этот счёт, то он уже давно высказывается общими фразами, фактически демонстрируя самоустранение администрации президента от столь болезненной для россиян темы.
Россияне мириться с такой позицией властей очевидно не намерены и требуют конкретики, а потому в адрес Пескова, президента и других представителей центрального аппарата власти в социальных сетях выливают целую лавину негатива.
«Открыть Турцию и Египет, но закрыть границы между регионами, шизофрения какая-то».
«Главное, что к выборам статистика исправится в лучшую сторону. А потом опять».
«Оперативные и жёсткие меры нужны в Кремле по реорганизации системы управления страной».
«Надоело, что под маркой коронавируса у людей отнимают работу, жизнь, возможности жить, отдыхать, строить планы».
«Совсем с ума сошли – Турцию открыли, а между регионами закрыть хотят».
«О! Я знаю, чем попахивает. Сейчас введут ковид пропуска между регионами. Как только год назад всё начиналось, всё это предсказывалось».
«Кремль огородить и всё, уже бредят там товарищи!»
«Предлагаю выслать Пескова к его жене, гражданке США – Навке. Пусть там командует, принимает жёсткие решения и т. д.», – возмущаются в комментариях граждане.
Теги: #Песков, #карантин из-за коронавируса, #локдаун, #коронавирус
Рубрика: Политика