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"Кремль уже бредит": общество высказало Пескову все, что думает о закрытии регионов на локдаун

Песков, выражая мнение президента, уже давно высказывается общими фразами, демонстрируя самоустранение АП от главных проблем

Фото: Дмитрий Голубович/Global Look Press

Власти регионов уполномочены принимать довольно жёсткие меры в связи с усложнившейся эпидемиологической обстановкой. С таким заявлением выступил глава пресс-службы российского президента Дмитрий Песков.

– В то же самое время, закрытие границ между регионами – нельзя сказать, что это такие меры, которые получили бы поддержку, – добавил представитель Кремля.

Такими словами Песков прокомментировал данные о том, что власти на местах в отдельных случаях не исключают принятия таких мер.

Сегодня локдаун введён только на территории Бурятии, въехать в республику сейчас могут лишь организованные туристы. Границы остальных субъектов Федерации открыты, но эпидемиологическая ситуация везде отличается, а её развитие может пойти по самым разным сценариям. 

А потому, как только появляется хотя бы намёк на новое решение властей, причём, чаще всего неприятное, в обществе сразу же появляется подозрение о том, что рано или поздно это решение на самом деле будет претворено в жизнь.

"Вы доиграетесь, вот серьезно": россияне набросились на Пескова после слов о "ковидном времени"

Что же касается Пескова, выражающего мнение Кремля на этот счёт, то он уже давно высказывается общими фразами, фактически демонстрируя самоустранение администрации президента от столь болезненной для россиян темы.

Россияне мириться с такой позицией властей очевидно не намерены и требуют конкретики, а потому в адрес Пескова, президента и других представителей центрального аппарата власти в социальных сетях выливают целую лавину негатива.

«Открыть Турцию и Египет, но закрыть границы между регионами, шизофрения какая-то».

«Главное, что к выборам статистика исправится в лучшую сторону. А потом опять».

«Оперативные и жёсткие меры нужны в Кремле по реорганизации системы управления страной».

«Надоело, что под маркой коронавируса у людей отнимают работу, жизнь, возможности жить, отдыхать, строить планы».

«Совсем с ума сошли – Турцию открыли, а между регионами закрыть хотят».

«О! Я знаю, чем попахивает. Сейчас введут ковид пропуска между регионами. Как только год назад всё начиналось, всё это предсказывалось».

«Кремль огородить и всё, уже бредят там товарищи!»

«Предлагаю выслать Пескова к его жене, гражданке США – Навке. Пусть там командует, принимает жёсткие решения и т. д.», – возмущаются в комментариях граждане.

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