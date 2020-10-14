"Кремль уже бредит": общество высказало Пескову все, что думает о закрытии регионов на локдаун

Власти регионов уполномочены принимать довольно жёсткие меры в связи с усложнившейся эпидемиологической обстановкой. С таким заявлением выступил глава пресс-службы российского президента Дмитрий Песков.

– В то же самое время, закрытие границ между регионами – нельзя сказать, что это такие меры, которые получили бы поддержку, – добавил представитель Кремля.

Такими словами Песков прокомментировал данные о том, что власти на местах в отдельных случаях не исключают принятия таких мер.

Сегодня локдаун введён только на территории Бурятии, въехать в республику сейчас могут лишь организованные туристы. Границы остальных субъектов Федерации открыты, но эпидемиологическая ситуация везде отличается, а её развитие может пойти по самым разным сценариям.

А потому, как только появляется хотя бы намёк на новое решение властей, причём, чаще всего неприятное, в обществе сразу же появляется подозрение о том, что рано или поздно это решение на самом деле будет претворено в жизнь.