"Вы доиграетесь, вот серьезно": россияне набросились на Пескова после слов о "ковидном времени"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что людям еще некоторое время придется жить с пандемией коронавирусной инфекции, что требует от властей достаточно жестких мер, а от населения – ответственности в вопросе вакцинации.
«Ковидное время – та реальность, с которой мы вынуждены жить. Эта реальность, очевидно, не делает нашу жизнь легче. Это время требует от властей достаточно жестких мер, это требует от нас ответственности в вопросе вакцинации», - заявил Песков в интервью Владимиру Соловьеву.
Он добавил, что люди должны понимать чрезвычайность ситуации в плане адаптации в ней и соответствующего подстраивания привычной жизни.
Россияне, комментируя заявление пресс-секретаря Владимира Путина, продолжают высказывать свое недовольство действиями властей. Многие из них отмечают, что Песков, говорящий про вакцинацию, сам пока не вакцинировался, а принудительные прививки ставят только животным. Некоторые припомнили властям проведение массовых мероприятий в то самое ковидное время.
«Сам Песков что-то прививаться не торопится»;
«Я не хочу вакцинироваться в ТЦ и на пеньках – там можно подхватить вирус. Я хочу вакцинироваться на мероприятиях в «Лужниках» и «Алых парусах» - там же вируса нет»;
«Это говорит человек, который сам пока не вакцинировался. Пару раз чихнул в том году и обзавёлся антителами на 100 лет вперёд»;
«Песков лезет не в свои дела. Про таких в народе говорят – к каждой бочке затычка»;
«У каждого президента в мире есть свой шут гороховый. У Байдена – Псаки, у Путина – Песков»;
«Та реальность, которую вы пытаетесь навязать. Позорники»;
«Вакцинирование людей без согласия — это не медицина. Это ветеринария. Только скот не спрашивают - его просто прививают»;
«Вы доиграетесь, вот серьезно», - пишут россияне.
Теги: #Песков, #коронавирус, #вакцинация
Рубрика: Политика