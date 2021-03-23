Сегодня, в 15:43

"Вы доиграетесь, вот серьезно": россияне набросились на Пескова после слов о "ковидном времени"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что людям еще некоторое время придется жить с пандемией коронавирусной инфекции, что требует от властей достаточно жестких мер, а от населения – ответственности в вопросе вакцинации.

«Ковидное время – та реальность, с которой мы вынуждены жить. Эта реальность, очевидно, не делает нашу жизнь легче. Это время требует от властей достаточно жестких мер, это требует от нас ответственности в вопросе вакцинации», - заявил Песков в интервью Владимиру Соловьеву.

Он добавил, что люди должны понимать чрезвычайность ситуации в плане адаптации в ней и соответствующего подстраивания привычной жизни.

Россияне, комментируя заявление пресс-секретаря Владимира Путина, продолжают высказывать свое недовольство действиями властей. Многие из них отмечают, что Песков, говорящий про вакцинацию, сам пока не вакцинировался, а принудительные прививки ставят только животным. Некоторые припомнили властям проведение массовых мероприятий в то самое ковидное время.

«Сам Песков что-то прививаться не торопится»;

«Я не хочу вакцинироваться в ТЦ и на пеньках – там можно подхватить вирус. Я хочу вакцинироваться на мероприятиях в «Лужниках» и «Алых парусах» - там же вируса нет»;

«Это говорит человек, который сам пока не вакцинировался. Пару раз чихнул в том году и обзавёлся антителами на 100 лет вперёд»;

«Песков лезет не в свои дела. Про таких в народе говорят – к каждой бочке затычка»;

«У каждого президента в мире есть свой шут гороховый. У Байдена – Псаки, у Путина – Песков»;

«Та реальность, которую вы пытаетесь навязать. Позорники»;

«Вакцинирование людей без согласия — это не медицина. Это ветеринария. Только скот не спрашивают - его просто прививают»;

«Вы доиграетесь, вот серьезно», - пишут россияне.

Персона
Культура и ТВ 2 дня назад

Мария Аронова: Герои нашего времени – Оля Бузова и Даня Милохин

Происшествия 3 дня назад

Отменен приговор по громкому делу об убийстве, о котором писал "Собеседник"

Политика 4 дня назад

"Единая Россия" легла на рельсы

Общество 1 неделю назад

Что сейчас происходит в главной ковидной больнице страны

Общество 1 неделю назад

Потеря клиентов, выручки, штрафы: Как рестораторы готовятся к ограничениям в Москве

Здоровье и дом 1 неделю назад

Сколько на самом деле сейчас умирают от ковида?

Общество 43 секунды назад

Федерацию мигрантов России возмутило предложение снизить поток мигрантов

Общество 2 часа назад

Железный человек обошел доктора Хауса и Джека Воробья в топе идеальных руководителей

Общество 4 часа назад

Специалист рассказал, как добиться высоких зарплат в России

Общество 4 часа назад

Москвичей предупредили о надвигающейся жаре и повышении атмосферного давления

Недвижимость 4 часа назад

Как пережить период отключения горячей воды

Политика 5 часов назад

Станислав Белковский: "Лавров уйдет в отставку в сентябре"

Общество 5 часов назад

В России выявили более 25 тысяч новых заболевших COVID-19 впервые с января

Здоровье и дом 5 часов назад

Как отличить симтопы коронавируса от аллергии рассказал специалист

Происшествия 6 часов назад

При крушении военного самолета на Филиппинах погибло не менее 17 человек

Здоровье и дом 7 часов назад

"Желудочный ковид": Врачи назвали симптомы "Дельта" штамма коронавируса

Общество 15 часов назад

Тайны Спаса на Крови

Политика 23 часа назад

Захарова выступила с претензиями к Токио из-за совместных учений с Штатами

Политика 1 день назад

"Яблоко" поменяло Явлинского на помощника Мишустина

Общество 1 день назад

Алексей Венедиктов: Необходимо готовиться к следующей волне коронавируса, а не к нынешней

Происшествия 1 день назад

47-летняя женщина утонула, бросившись спасать двоих детей на пляже в Самаре

Общество 1 день назад

"Новый локдаун будет ещё жёстче": россияне встревожены из-за роста заболеваемости

Общество 14:49

Глухой телефон: Росморречфлот и Минобороны Украины не разобрались с сигналами

Ведомства не могут договориться: помогает Россия в аварии с рыболовецким судном или нет

Политика 11:51

Словакия отказалась от 160 тысяч доз вакцины "Спутник V". РФ вернула деньги

Только 10 500 словаков успели получить инъеккцию первым препаратам российской вакцины

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика