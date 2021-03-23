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Песков прокомментировал информацию о закрытии границ между регионами из-за COVID-19

При этом он заявил, что регионы вправе принимать самостоятельные решения в зависимости от развития ситуации

Фото: Global Look Press

В Кремле не отрицают то, что в ряде регионов могут быть приняты жесткие ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса, но локдаун пока не предполагается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о закрытии границ в ряде регионов, его слова передают РИА Новости

«В ряде регионов с учетом развития эпидемиологической ситуации действительно нужны достаточно оперативные и временами жесткие меры, но, в то же время, такие меры, как закрытие границ, нельзя сказать, что это такие меры, которые поддерживались бы», – заявил пресс-секретарь президента. 

Песков также добавил, что у руководителей регионов есть целый ряд полномочий в зависимости от развития ситуации и они могут принимать самостоятельные решения. 

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