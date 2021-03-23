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"Бежать никуда не собираюсь": Агурбаш опасается за свою безопасность из-за критики Лукашенко

Известная российская певица белорусского происхождения заочно арестована судом соседней республики

Фото: Анатолий Ломохов/Global Look Press

Известная российская певица белорусского происхождения Анжелика Агурбаш оказалась в числе тех, кто ещё с осени 2020 года старался поддерживать белорусский протест и выступал против режима Александра Лукашенко, обвиняя его в фальсификации результатов президентских выборов и узурпации власти в Республике.

И эта открытая политическая позиция обернулась для Агурбаш серьёзными проблемами. Генпрокуратура Беларуси открыла в отношении артистки уголовное дело, сумела добиться её заочного ареста местным судом и даже обратилась к российским властям с требованием об экстрадиции исполнительницы.

В надзорном ведомстве знаменитость обвиняют в том, что она с августа минувшего года публиковала в социальных сетях материалы, якобы направленные на возбуждение социальной вражды в отношении белорусских силовиков, чиновников и других представителей власти.

Причём, вероятнее всего, противостояние между Агурбаш и прокуратурой соседней республики началось с того, что певица несколько дней тому назад записала видеообращение, в котором обвинила Лукашенко в «захвате страны и её жителей в заложники и жестоких репрессиях».

Спустя всего 4 дня после появления этого видео в социальной сети об исполнительнице говорят едва ли не все СМИ как о персоне, ставшей для белорусского надзорного ведомства целью номер один.

Чем закончится вся эта история, сказать сложно. Сама же знаменитость напоминает, что является гражданкой РФ, а потому не боится своей выдачи Минску из-за действующих в стране законов. При этом она не считает, что полностью находится в безопасности, поскольку подозревает, что белорусские власти вполне могут попытаться добраться до неё.

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– Генпрокуратура Беларуси открыла в отношении меня два уголовных дела – разжигание розни и вражды, а также оскорбление президента республики, – рассказала Агурбаш в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

– Разумеется, я свою вину не признаю. Критиковать, пусть даже нелицеприятно критиковать, закон не запрещает. Я просто выражала своё мнение вместе со своим отношением к сложившейся ситуации в стране.

Я лишь просила остановить беззаконие и агрессию, просто говорила, что действия Лукашенко совершенно незаконны, противоправны, слишком жестоки и агрессивны в отношении простых людей. Сегодня огласили приговор Виктору Бабарико, который отправлен в тюрьму на 14 лет без права обжаловать это решение. Сегодня в белорусских тюрьмах сидят лучшие представители этого народа, безжалостная государственная машина не жалеет никого.

Люди уже боятся выходить на улицу за хлебом, боятся как-то неправильно в сторону нынешней власти посмотреть. Нужно спасать Беларусь и белорусов. Поэтому я обращалась ко всему мировому сообществу, ко всем, кто неравнодушен.

В рамках закона, будучи гражданкой России, я, разумеется, чувствую себя в безопасности. Я знаю, что Российская Федерация своих граждан не выдаёт и не экстрадирует, но, разумеется, если говорить о диверсиях, которые могут последовать со стороны Лукашенко и подконтрольных ему структур, то здесь я, конечно, явно не в безопасности.

Вы же видите, уже самолёты сажают, так что вполне могут меня в центре Москвы выкрасть. Я в Москве, в России, бежать никуда не собираюсь, поскольку уверена в своей невиновности. Я ничего плохого не сделала.

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