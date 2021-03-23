"Бежать никуда не собираюсь": Агурбаш опасается за свою безопасность из-за критики Лукашенко

Известная российская певица белорусского происхождения Анжелика Агурбаш оказалась в числе тех, кто ещё с осени 2020 года старался поддерживать белорусский протест и выступал против режима Александра Лукашенко, обвиняя его в фальсификации результатов президентских выборов и узурпации власти в Республике.

И эта открытая политическая позиция обернулась для Агурбаш серьёзными проблемами. Генпрокуратура Беларуси открыла в отношении артистки уголовное дело, сумела добиться её заочного ареста местным судом и даже обратилась к российским властям с требованием об экстрадиции исполнительницы.

В надзорном ведомстве знаменитость обвиняют в том, что она с августа минувшего года публиковала в социальных сетях материалы, якобы направленные на возбуждение социальной вражды в отношении белорусских силовиков, чиновников и других представителей власти.

Причём, вероятнее всего, противостояние между Агурбаш и прокуратурой соседней республики началось с того, что певица несколько дней тому назад записала видеообращение, в котором обвинила Лукашенко в «захвате страны и её жителей в заложники и жестоких репрессиях».

Спустя всего 4 дня после появления этого видео в социальной сети об исполнительнице говорят едва ли не все СМИ как о персоне, ставшей для белорусского надзорного ведомства целью номер один.

Чем закончится вся эта история, сказать сложно. Сама же знаменитость напоминает, что является гражданкой РФ, а потому не боится своей выдачи Минску из-за действующих в стране законов. При этом она не считает, что полностью находится в безопасности, поскольку подозревает, что белорусские власти вполне могут попытаться добраться до неё.