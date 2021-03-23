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"Власти Москвы подписали себе приговор": Несмиян о попытках команды Собянина уйти от ответственности

Журналист Анатолий Несмиян прокомментировал недавние высказывания заместителя мэра столицы Анастасии Раковой

Фото: АГН "Москва"

Вообще, объясняться по поводу неоднозначных решений и мер, направленных на борьбу с пандемией, но мало чем оправданных с точки зрения банальной логики – это непривычная практика для столичных властей. Тут и неожиданная блокировка социальных карт пожилых горожан в 2020 году, и обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан – в 2021-м. А еще можно вспомнить об уникальной идее по переводу столичных кафе и ресторанов на так называемый «бесковидный» режим работы, при котором у непривитых граждан отобрали возможность посещать заведения общепита.

В целом, если хорошенько перекопать события последнего календарного года, наберется полноценный кейс решений, принятых столичными властями не столько для борьбы с пандемией, сколько для демонстрации значимости столичного градоначальника Сергея Собянина, принуждения граждан к участию в программе вакцинации и прочего. Причем, это весьма популярное мнение, и оно не всегда нуждается в аргументации, поскольку приходит на каком-то подсознательном или даже интуитивном уровне.

И все эти решения, что важно, принимались без особых объяснений. Нет, саму их суть столичные власти пытались разъяснить сразу же, даже называли какие-то не до конца понятные причины. А вот вести дискуссию с обществом после очередной вспышки недовольства не считали для себя обязательным. Вот только напряжение, похоже, достигло пика, а потому объясняться понемногу приходится. Одним из таких объяснений или оправданий, как считает известный российский журналист Анатолий Несмиян, стали недавние высказывания заместителя мэры Москвы Анастасии Раковой, отметившей, что все решения по мерам для борьбы с коронавирусом городская администрация принимала не самостоятельно, а в тесном сотрудничестве с федеральными уровнями власти.

«Власти Москвы понимают, что они не просто перегнули палку, но еще и подписали себе приговор. А потому теперь пытаются разбрасывать ответственность. «Мы солдаты, мы выполняли приказ».

Собственно говоря, и без Раковой понятно, что приказы поступают с самого верха, но теперь Ракова включила режим Шарапова и передает наверх известную фразу: «… только Ане велел передать, что он за всю компанию хомут волочить не желает, и ему одному вышака брать скучно»», – иронизирует Несмиян в своем авторском Telegram-канале.

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