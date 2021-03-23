"Против правды – вдруг скажут, что король-то голый": в сети оценили новый закон, подписанный Путиным

Владимир Путин подписал закон, согласно которому по заявлению гражданина в течение 15 дней будет выноситься решение об удалении из интернета недостоверной или порочащей честь информации.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Авторами закона выступили небезызвестные депутаты – первый зампред комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский, глава комитета по делам национальностей Валерий Газзаев и член комитета по контролю и регламенту Андрей Альшевских.

Основанием для принятия мер защиты в соответствии с законом будет являться подача гражданином заявления в прокуратуру о принятии мер по удалению недостоверной информации, которая порочит его честь и достоинство или подрывает его репутацию и связана с обвинением в совершении преступления.

Также необходимо будет приобщать к такому заявлению документы, подтверждающие недостоверность размещённой информации. При этом поданное заявление и изложенные в нём сведения должны быть изучены и проверены на предмет обоснованности органами прокуратуры в порядке, определённом проектируемыми положениями федерального закона и актами генпрокурора.

Согласно закону, проверку содержащихся в заявлении гражданина сведений региональная прокуратура осуществляет в течение десяти дней со дня подачи заявления, по её результатам составляется заключение о наличии оснований для удаления такой информации. Далее в течение пяти дней генпрокурор России или его заместитель проверяют обоснованность принятого региональной прокуратурой заключения.

В случае подтверждения предоставленных сведений генпрокурор или его заместители обращаются в Роскомнадзор с требованием об удалении недостоверной информации.