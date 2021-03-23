Вчера, в 22:26

"Против правды – вдруг скажут, что король-то голый": в сети оценили новый закон, подписанный Путиным

Президент подписал закон об удалении из интернета недостоверной или порочащей честь граждан информации

Фото: Global Look Press

Владимир Путин подписал закон, согласно которому по заявлению гражданина в течение 15 дней будет выноситься решение об удалении из интернета недостоверной или порочащей честь информации.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Авторами закона выступили небезызвестные депутаты – первый зампред комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский, глава комитета по делам национальностей Валерий Газзаев и член комитета по контролю и регламенту Андрей Альшевских.

Основанием для принятия мер защиты в соответствии с законом будет являться подача гражданином заявления в прокуратуру о принятии мер по удалению недостоверной информации, которая порочит его честь и достоинство или подрывает его репутацию и связана с обвинением в совершении преступления.

Также необходимо будет приобщать к такому заявлению документы, подтверждающие недостоверность размещённой информации. При этом поданное заявление и изложенные в нём сведения должны быть изучены и проверены на предмет обоснованности органами прокуратуры в порядке, определённом проектируемыми положениями федерального закона и актами генпрокурора.

Согласно закону, проверку содержащихся в заявлении гражданина сведений региональная прокуратура осуществляет в течение десяти дней со дня подачи заявления, по её результатам составляется заключение о наличии оснований для удаления такой информации. Далее в течение пяти дней генпрокурор России или его заместитель проверяют обоснованность принятого региональной прокуратурой заключения.

В случае подтверждения предоставленных сведений генпрокурор или его заместители обращаются в Роскомнадзор с требованием об удалении недостоверной информации.

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По закону, после получения Роскомнадзором требования ГП ведомство принимает необходимые меры по удалению недостоверной информации, порочащей честь и достоинство человека или подрывающей его репутацию и связанной с обвинением в совершении преступления и «по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим указанную информацию, в случае её неудаления».

Если кратко пересказать такое количество букв, то:

а). это, скорее всего, закон не для обычных людей (кому они нужны в прокуратуре?);

б). это, скорее всего, закон для тех, кто хочет удалить, например, расследование о собственной коррупции из Интернета.

К таким же выводам пришли и пользователи соцсетей в своих комментариях.

«Это вторая часть закона. Первая была о том, что "Форс-мажор является оправданием коррупции". А может просто не делать то, что порочит честь и достоинство? Нет?» – интересуется у чиновников россиянин.

«А если кого-то назовут геем, какие документы ему нести в прокуратуру и как его там будут проверять?» – иронизирует над формулировками закона читатель.

«Вот теперь, по сути закона, чиновник может потребовать удаления любой инфы. Скажем, раскопал кто-то, что он сидел за воровство – удалите. И т. д. и т. п. А простые смертные от этого закона ничего не получат из сложности процедур», – считает москвич.

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«Как-то всё это за уши притянуто, видно, сильно интернет власти мешает. Для кого закон понятно – для олигархов и чиновников. Вопрос: против кого?» – риторически завершает высказывание житель Поволжья.

«В полицейских авторитарных режимах подобные законы это норма», – объясняет россиянин.

«А если "порочащая информация" соответствует реальности?», – вопрошает читатель.

«Прикольно – кто ж будет опротестовывать инфу в Интернете, если опротестовывателя самого будут проверять в прокуратуре десять дней. И если инфа подтвердится – то тюрьма», – смотрит на все в розовых очках мужчина.

«Уже всё? Коррупция побеждена, получается? Ну, всё, можно запрещать писать и расследовать имущество, верим вам на слово!» – не понимает, для чего этот закон москвич.

«Закон против правды. Вдруг кто-то скажет, что король то голый…» – вспоминает напоследок старую сказку петербуржец.

Теги: #Путин

Рубрика: Политика

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