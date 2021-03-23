Угловское дело

Химия и жизнь

Есть в Новгородской области такой рабочий поселок - Угловка. С одной стороны, вроде бы небольшой, всего-то чуть больше 2 тысяч человек, но с другой, если учесть, что во всей области проживает менее 600 тысяч, вполне приличный. Тут и школа есть, и дом культуры, и даже тренажерный зал. Только с работой не густо. В итоге - падение доходов, отток населения... да что продолжать, и так и все понятно. По большому счету, вся Россия за пределами МКАД - одна такая большая Угловка.

И если бы не решение о создании здесь химического кластера, как знать, не исчез бы и этот поселок с карт России, подобно другим заброшенным бизнесом городам. Но три года назад по решению губернатора (и при активном участии и инициативе братьев Ильичевых) на Новгородчине появилась Территория опережающего социально-экономического развития «Угловка» - экономическая зона с налоговыми льготами и без бюрократии, созданная для привлечения инвестиций и, как результат, для улучшения жизни людей. Чтоб не стояла Угловка в углу, будто наказанная за все последствия 90-х, чтоб развивалась вместе со все планетой.

Для этого еще в 2017 году Василий Ильичев, известный бизнесмен, прошел специальное обучение по программе развития моногородов в Центре Сколково (в команде вице-губернатора Новгородской области Мининой В.В., главы Окуловского района Кузьмина С.В., главы моногорода Угловка Стекольникова А.В. и остальных). В итоге на базе химической промышленной площадки «Угловка» первыми резидентами стали именно его компании.

Одна только «Валдайская косметика», получив статус резидента ТОСЭР, за короткий период уже инвестировала в местное производство 154 млн рублей и создала более сотни рабочих мест. «НовХимСеть» вложила более 120,6 млн, пристроив еще 70 рабочих. Еще полсотни угловцев получают зарплату в «Сил-Пласт»... Словом, жизнь каждой пятой семьи в поселке связана сегодня с инвестициями, которые вложили братья Ильичевы.

Так что неудивительно, что жители Угловского городского поселения решили написать коллективное обращение в местное управление Следственного комитета и прокуратуру со словами поддержки этих бизнесменов, когда тем такие слова оказались так нужны:

«30 апреля и 1 мая 2021 года Новгородским районным судом арестованы братья Ильичев Василий Михайлович и Ильичев Сергей Михайлович».

И дальше:

«Мы их знаем как добросовестных предпринимателей... Они имеют множество благодарностей... Занимаются благотворительной деятельностью... В период пандемии коронавируса ...производили препараты-антисептики... Бесплатно обеспечивали больницы и другие медицинские учреждения Новгородской области, в том числе и Окуловский район и Угловку, жизненно необходимыми препаратами». И т.д. Ведь эти люди, и правда, столько сделали для простого народа.

Но если есть предприниматель, который бесплатно помогает людям, всегда найдется конкурент, который предпочтет захватить такой бизнес. Чтобы класть деньги уже в свой карман. Ведь это в Кремле 90-е, может быть, и закончились. В глубинке они еще в самом разгаре. Предприятия по производству антисептиков при пандемии - лакомый актив, который может возбудить аппетит у многих.

Братва против братьев

Сегодня братьев обвиняют в том, будто они внесли ложные сведения в налоговые отчетности при производстве химических органических веществ, получив незаконные вычеты по акцизам на 1,8 млрд рублей. Почти 2 млрд! Приличная сумма, которая уже заставляет задуматься. Сколько же заработали братья на возрождении Угловки? В прошлом году прибыль «Валдайской косметики» составила 150 млн. Неплохо, но на миллиарды все же не тянет. Не говоря уже про «Сил-Пласт» с его 14 миллионной прибылью и «НовХимСеть» с 12 миллионами. С какого потолка 2 миллиарда? Чтобы сумма претензий была заведомо неподъемной и проще было получить над перспективным бизнесом контроль? Первый признак того, что дело может носить заказной характер. А таких признаков - не один, и не два.

Ведь дальше еще интересней. Оказывается, претензии предъявляются вовсе не к этим компаниям Ильичевым, а к «Окуловскому химическому заводу», который в прошлом году тоже не то что не разжился на вычетах, а, напротив, по деньгам ушел в минус. Но самое любопытное, в числе ни руководителей, ни учредителей химзавода никого из братьев нет. И не было. Ни-ко-гда. Предприятие принадлежит вообще другому человеку - Владимиру Иванову. Конечно, фамилия Иванова тоже начинается с буквы И, но на Ильичева все-же, согласитесь, не очень похоже. Впрочем связь между бизнесами Иванова и Ильичевых все-таки есть: одно время братья сдавали заводу в аренду складские помещения. Не бог весь какой компромат, но в 90-е годы для рейдерских захватов и не такие поводы подходили. Раз сдавали в аренду, значит повязаны - логика примерно такая.

«Со слов Генерального директора ООО «ОХЗ» Лугового состава налогового правонарушения в действительности нет, он оспаривает данное решение в установленном законом порядке, - написал уже после своего ареста Василий Ильичев в письме новгородскому губернатору. - Однако, сотрудники налоговой инспекции стали угрожать применением по отношению к нему уголовных процедур с целью ускорения решения вопроса о возмещении в бюджет крупной суммы. Одновременно предлагали ему и иным лицам сообщить в официальном порядке недостоверные сведения о нас как о бенефициарах ООО «Окуловский химический завод», о привлечении подставных генеральных директоров к организации фиктивных организаций, которые, якобы, никакой деятельностью не занимаются. Со слов Лугового, сотрудники объясняли подобную тактику поведения возможностью переложить материальную ответственность с ООО «ОХЗ», у которого отсутствуют достаточные активы и денежные средства, на иных лиц, т.е. меня и моего брата».

Луговой, разумеется, отказался, но нашлись другие свидетели: бывший сотрудник Ильичевых некто Егоров, заподозренный в вымогательстве 19 миллионов, и ранее судимая, как сообщил губернатору Василий Ильичев, за незаконную предпринимательскую деятельность гражданка Стекольникова. Выстраивание доказательной базы на основе показаний подобной сомнительной публики - тоже из арсенала рейдеров.

Но именно благодаря им против братьев возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). И вот беда - эта статья не предполагает такую меру пресечения как содержание под стражей. В итоге, спустя месяц появляется новое уголовное дело, уже по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, совершенное в особо крупном размере. За те же самые действия. Да, выглядит абсурдно, но только не с точки зрения рейдеров. Видно кто-то очень хотел, чтобы предпринимателей бросили за решетку, где от них проще добиться и признания в чем угодно, и отказа от бизнеса.

«Цель данных действий понятна - облегчить возможность оказания давления на нас как на предпринимателей и вынудить уйти с рынка по производству химических продуктов Новгородской области», - сообщил Василий Ильичев Уполномоченному при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борису Титову.

Кому это нужно

Братья давлению не поддались и до сих пор находятся под стражей. Но простые жители Угловки, те, кому бизнесмены подарили шанс на новую жизнь, все еще верят в то, что следствие и суд все же посмотрят на календарь, увидят, что на дворе не условно 95-й, и во всем разберутся. Потому что рейдеры рейдерами, но система правосудия хоть как-то должна ведь работать. Хотя бы выпустить братьев под домашний арест, который, собственно, и предполагает вменяемое им экономическое преступление.

Будь они такими закоренелыми преступниками, какими их счел суд, разве простые люди стали бы за них так заступаться? Но в Угловке их прекрасно знают. На территории ООО «Валдайская косметика» обустроена, например, столовая для сотрудников, которые ежедневно бесплатно обеспечиваются горячими обедами и ужинами, есть детская игровая площадка с воспитателем для детей работников предприятия, есть спортивный зал, который бесплатно посещают работники в свободное от работы время. На действия мошенников как-то не очень похоже.

А ведь Ильичевы и их компании еще и поддерживают в должном состоянии воинские захоронения и памятники воинам-освободителям, оказывают гуманитарную помощь региональным отделениям «Единой России» и КПРФ, домам-интернатам для несовершеннолетних и детским садам, образовательным и медицинским учреждениям, некоммерческим организациям по всей стране. Не только в Новгородской области. Будут ли все это делать те, кто захватит их бизнес?

Заступилась за предпринимателей и депутат Госдумы Тамара Плетнева, чьим помощником на общественных началах Василий Ильичев был много лет. Парламентарий рассказала Новогородскому районному суду, как бизнесмен участвовал в благотворительных акциях в пользу детских домов, как во время эпидемии коронавируса обеспечивал дезинфицирующим средствами больницы и интернаты в Новгородской, Московской областях и Москве, как помогал бороться с ковидом депутатам Госдумы. Плетнева тоже просила заменить ему меру пресечения на домашний арест, чтобы он мог видеться со своей семьей (у Василия Ильичева - трое детей). И знаете что? Суд даже не стал рассматривать это обращение. Он просто автоматически продлил срок содержания под стражей.

Кто теперь будет помогать (и будет ли?) рабочим, сиротам, врачам в российской глубинке - вопрос открытый. Но если Угловку с помощью уголовных дел загоняют в угол, значит это кому-нибудь нужно?