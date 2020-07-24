У нас почти не осталось друзей

Вспомним, как это было. Financial Times сообщили, что канцлер Германии Ангела Меркель предложила Евросоюзу рассмотреть возможность приглашения президента России Владимира Путина на саммит европейских лидеров. Ее инициативу поддержал глава Франции Эммануэль Макрон. Источники говорят, что немку и француза почти никто не поддержал. Многие участники заявили, что их не устраивает либо само предложение, либо поспешность его внесения в повестку в последний момент.

Горячее всех отреагировал исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте, который заявил, что не планирует участвовать в возможном саммите Евросоюз — Россия.

Это все - закономерное следствие системной порчи отношений России с целом рядом европейских стран, потому что ничто не проходит бесследно. Аукаются очевидные конфликты, которые у нас есть с Прибалтикой, Чехией и так далее. В Европе многие решения принимаются по принципу всеобщего согласия. Понятное дело, что бессмысленные и никому не нужные конфликты, которые были спровоцированы, на мой взгляд, по российской вине, имеют долгосрочные последствия в отношениях России со всей Европой, вместе взятой, поскольку есть европейское сообщество.

Меркель и Макрон внесли такое предложение - это уже неплохой знак. Но они руководствовались, скорее, не дружескими, а прагматическими соображениями — есть экономические интересы, а экономика для Германии, Франции и их лидеров имеет очень большое значение. Это - определяющее. Плюс надо понимать особенность Германии, где выходцы из России представляет значительную часть избирателей. Так что наличие у нас стран-партнеров, при наличии стран, с которыми отношения очень сильно испорчены, не очень помогает. Это как если в бочку меда добавить ложку дерьма - дальше все равно будет несъедобно.

Потеря ли это для Путина и для России? На мой взгляд, портить отношения — это всегда потеря. Всегда лучше дружно жить - с этим никто не будет спорить. Но в ближайшее время вряд ли стоит рассчитывать на улучшение отношений с кем бы то ни было. Ничего, кроме новых конфликтов, Россия на международной арене в последние годы не производит. У нас почти не осталось друзей, если не считать товарищей из Китая, но они предельно прагматичны. Это довольно своеобразная дружба, которая всегда может выйти боком в любой момент.