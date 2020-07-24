"Понижение звезд": В России начнут экономить на гостиницах для депутатов

В Госдуме планируют сэкономить до 180 млн рублей за счет понижения звезд гостиниц для депутатов нового созыва. Об этом, как пишет ТАСС, сообщил руководитель аппарата Думы Игорь Дивейкин.

Как рассказал Дивейкин, речь идет о депутатах нового созыва не проживающих в столице, которые живут в гостиницах до получения ими служебного жилья.

«Планируется, что экономия бюджетных средств за счет понижения звездности гостиниц до четырех звезд в результате открытого аукциона составит до 180 млн рублей», — добавил он.

Сумма сэкономленных средств может также увеличиться, если депутаты быстрее решат свой жилищный вопрос и освободят номера в гостиницах.

Как напомнил руководитель аппарата Госдумы, после сокращения расходов на авиационные перелеты депутатов, за два года удалось сэкономить порядка 405 млн рублей.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, палата также сэкономила 2,4 млрд рублей за прошедшие пять лет работы седьмого созыва, за счет отказа от малозначительных зарубежных поездок депутатов и сокращения расходов.