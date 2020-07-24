Сегодня, в 12:40

"Понижение звезд": В России начнут экономить на гостиницах для депутатов

Речь идет о депутатах нового созыва, которые проживают в гостиницах до получения ими служебного жилья

Фото: Global Look Press

В Госдуме планируют сэкономить до 180 млн рублей за счет понижения звезд гостиниц для депутатов нового созыва. Об этом, как пишет ТАСС, сообщил руководитель аппарата Думы Игорь Дивейкин.

Как рассказал Дивейкин, речь идет о депутатах нового созыва не проживающих в столице, которые живут в гостиницах до получения ими служебного жилья.

«Планируется, что экономия бюджетных средств за счет понижения звездности гостиниц до четырех звезд в результате открытого аукциона составит до 180 млн рублей», — добавил он. 

Сумма сэкономленных средств может также увеличиться, если депутаты быстрее решат свой жилищный вопрос и освободят номера в гостиницах. 

Как напомнил руководитель аппарата Госдумы, после сокращения расходов на авиационные перелеты депутатов, за два года удалось сэкономить порядка 405 млн рублей. 

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, палата также сэкономила 2,4 млрд рублей за прошедшие пять лет работы седьмого созыва, за счет отказа от малозначительных зарубежных поездок депутатов и сокращения расходов.

Персона
Общество 2 дня назад

Виталий Игнатенко: Мы идем в правильном направлении. Но оно очень тяжелое

Общество 2 дня назад

Эксперт предупредил о взрывном росте контрабанды после пандемии

Общество 3 дня назад

Соавтор "Что? Где? Когда?" перед пандемией выписала себе 18 млн рублей дивидендов

Расследование 4 дня назад

Фирмы близкой знакомой Владимира Соловьева заработали за год 170 млн рублей

Общество 5 дней назад

Вячеслав Цеповяз и Наталья Стришняя могут быть заказчиками убийства Бориса Москвича

Общество 1 неделю назад

Хуже, чем в Зимбабве: почему электричество в России так дорого стоит

Общество 43 минуты назад

В Москве побит температурный рекорд, в ближайшие часы ожидается буря и град

Общество 45 минут назад

Как защитить свои права тем, кто не вакцинирован

Политика 1 час назад

Коктейль Яшина

Общество 1 час назад

Потеря клиентов, выручки, штрафы: Как рестораторы готовятся к ограничениям в Москве

Здоровье и дом 2 часа назад

Сколько на самом деле сейчас умирают от ковида?

Общество 3 часа назад

Новости к утру 27 июня: Жаркий июль и Буланова в Госдуме

Общество 3 часа назад

Самый опасный в мире вирус для людей обнаружили в Индии

Общество 3 часа назад

В России с 1 июля вырастут цены на коммунальные платежи и на табачные изделия

Общество 13 часов назад

Больной раком: Врачи-барыги раскручивают онкопациентов на миллионы рублей

Политика 20 часов назад

Кандидата в депутаты забрали в полицию за несогласованную избирательную кампанию

Общество 21 час назад

Собянин ревакцинировался, а людям до сих пор нельзя. Симоньян даже пожаловалась в Минздрав

Политика 21 час назад

“Собянин уже бредит": политик сделал резкое заявление

Общество 21 час назад

“Похоже, Путина вообще никто не слушает”: в Сети требуют отставки Собянина

Общество 21 час назад

Жара страшнее ковида. Очереди за мороженым в ГУМе длиннее, чем за вакциной (видео)

Общество 22 часа назад

"Спутник V" не пускают в ЕС: Кричевский назвал последствия для России

Общество 23 часа назад

На юриста завели уголовное дело из-за постов в соцсетях. Он ведет более 200 дел в ЕСПЧ

Политика 1 день назад

Адвокат Фургала написал Путину на "Прямую линию". Он жалуется на произвол следствия

Общество 1 день назад

"Собянин мельком проговорился": Делягин заметил нестыковки в словах мэра Москвы

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика