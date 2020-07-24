Коктейль Яшина

Сняли нагло, сославшись на закон - при том, что решение суда в отношении структур Навального еще не вступило в силу.

Выборы в нашей стране никогда не были выборами. Это всегда был некий ритуал, в ходе которого нужно было выражать свое почтение руководству. А теперь, похоже, нас оставляют вообще без выборов, даже без этой имитации.

Мотивы власти понятны. Она теряет популярность (за того же Яшина в Москве, согласно опросу «Левада-Центра»*, готовы проголосовать 16%, а за «Единую Россию» только 15%. – Ред.), и она это прекрасно понимает. Ее цель – полностью избавить себя от малейших рисков, от всего, что может вызвать нервотрепку. Да, Илья Яшин, даже избравшись в Мосгордуму – уверен, ему бы это удалось – не изменил бы в ней расклад сил. Принятие решений все равно бы осталось за «Единой Россией». Но все-таки, там сейчас есть несколько приличных людей. И кто знает, какую головную боль они доставляют тому же Собянину. По крайней мере, теперь он вынужден отчитываться по-настоящему и отвечать на их вопросы. Они боятся, что недовольство людей настолько велико, что все их проверенные технологии – и фальсификации, и нагон бюджетников -- их уже не спасут.

То беззаконие, с которым Яшину отказали в регистрации, меня не удивляет. Они давно перестали обращать внимание на законы. У меня сейчас идет несколько судебных процессов и я прекрасно вижу, насколько им нет дела не то что да законов, а просто до элементарной логики. Я полагаю, что в ближайшем будущем под предлогом «кольца врагов» и натиска «солдат НАТО» выборы в нашей стране вообще могут быть отменены. «Временно», конечно. Но мы придем к окончательной диктатуре.

Многие уйдут из протеста, это очевидно. Но те, кто останется в нем, будут радикализироваться. По сути, они сами вкладывают коктейль Молотова в руки тех, кто недоволен политикой режима. И, возможно, кто-то из них даже хочет этого, так как это будет поводом для усиления давления.

*Признан властями РФ иноагентом, с чем организация в корне не согласна