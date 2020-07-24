На карандаш! Элла Памфилова
17 июня президент Путин официально дал старт думской избирательной кампании, назначив выборы на 19 сентября.
17 июня президент Путин официально дал старт думской избирательной кампании, назначив выборы на 19 сентября. Главе ЦИК Элле Памфиловой самое время начать заготовку пеньков к очередному плебисциту. Но, возможно, сгодятся и старые – «конституционные» – пеньки.
* * *
Материал вышел в издании «Собеседник» №23-2021 под заголовком «На карандаш!».
Теги: #карикатура, #памфилова, #центризбирком, #ЦИК, #Выборы-2018
Рубрика: Политика