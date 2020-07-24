Марина Литвинович: Может, мы и в СИЗО, и в тюрьмы не будем сажать не привитых людей во время эпидемии?

Sobesednik.ru обсудил с Мариной Литвинович приказ здравоохранительного ведомства

- Почему вы решили подать эту жалобу - уже есть какие обращения от москвичей, критическая ситуация с плановым медицинским обслуживанием в Москве?

- Я начала общаться с избирателями моего округа, и, конечно, очень много жалоб я получаю на то, что людей обязывают прививаться. Пара человек говорили, что их уволят, потому что у них нет прививки. Что касается проблем с плановой госпитализацией, таких обращений у меня не было. Но, вне зависимости от этого, я думаю, что такие случаи в Москве есть. Поскольку приказ департамента здравоохранения Москвы напрямую нарушает Конституцию, я собрала подписи в количестве 80 человек и подала от этих москвичей жалобу в Генпрокуратуру. Если мне поступят жалобы по поводу проблем с госпитализацией, я вам сообщу. Мы имеем дело с бюрократической системой, а она действует по определенным документам, приказам, которыми должны руководствоваться все московские больницы.

- Какие именно законы и права граждан нарушает приказ Департамента здравоохранения Москвы?

- Нарушается 41 статья Конституции, согласно которой каждый гражданин России имеет право на охрану здоровья и оказание медицинской помощи. Также нарушается федеральный закон 323 об оказании медпомощи. И есть закон о профилактических прививках, где четко говорится, что они являются добровольными.

- Власти Москвы наверняка ответили бы на вашу критику, что их действия - это меры во время стихийного бедствия, надо спасать население от эпидемии, иначе поступать уже нельзя.

- Ответ очень простой: никакого чрезвычайного положения не введено, поэтому власти обязаны оставаться в рамках правового поля. И если уж власти решили вакцинировать людей без их согласия, то кто тогда будет отвечать за последствия? Если вас вакцинируют принудительно, кто будет нести ответственность, если вы умрете, заболеете, станете инвалидом? Я бы на месте властей вводила государственное страхование на случай плохих последствий принудительной вакцинации. Чтобы государство сказало людям: мы понимаем все риски, давайте так - если вы получаете инвалидность вследствие прививки, мы выплачиваем вам миллион рублей, а если вы умираете, выплачиваем вашим родственникам и детям два миллиона. И люди реагировали бы на вакцинацию спокойнее, и государство не разорилось бы на выплатах - если оно так уверено, что вакцина замечательная. Я бы на месте властей скорейшим образом дала разрешительные документы на иностранную вакцину. Не хочешь прививаться российской вакциной - прививайся западной. Надо как можно скорее провести все экспертизы и разрешить доступ на территорию России других прививок.

- Но тут, видимо, есть заинтересованность российских производителей вакцин, которые связаны с государством?

- Конечно. Но если ситуация экстренная - пожалуйста, давайте делать так. К тому же, ВОЗ до сих пор не сертифицировала наши прививки. Это надо сделать как можно скорее, этого надо добиваться. Власти пытаются заставить всех прививаться, но кто будет нести ответственность, и почему не предпринимаются другие действия, которые они предпринимали бы, если бы действительно хотели победить эпидемию?

- Отказ в плановой медпомощи непривитым вообще напоминает шантаж.

- Конечно. И я использую все имеющиеся у меня в руках легальные механизмы, чтобы, в том числе, опротестовать полностью незаконный приказ Департамента здравоохранения Москвы.

- Как думаете, удастся? Что ответит Генпрокуратура?

- Прокуратура, по меньшей мере, обязана дать мне ответ, и я посмотрю, на что ведомство будет ссылаться.

- Как вы думаете, почему люди не хотят вакцинироваться? Вроде бы "Спутник" - неплохая вакцина...

- Вопрос этот лежит не в области медицины и фармакологии, это вопрос доверия к власти. В последние годы особенно заметно, что люди не доверяют властям и их инициативам. Это глобальная история, а отношение к вакцине очень в этом смысле показательно. Сейчас мы пожинаем плоды многолетнего издевательства над людьми и пропаганды. По телевизору они талдычат, какие плохие западные прививки и какая хорошая наша. Разумеется, это приносит совершенно обратный эффект.

- У вас есть какая-то информация по реальным побочным эффектам "Спутника"? В официальном поле, видимо, на эту тему нет ничего.

- Если вам интересно, я видела в "тик-токе" пять-шесть видео, где люди сообщают о различных негативных последствиях прививки. Точно есть случаи того, что люди болеют после прививки. Моя позиция здесь простая: что бы там ни было, не надо нарушать законодательство и базовые права граждан. медицинская помощь - неотъемлемое базовое право российского гражданина, оно никак не зависит от наличия или отсутствия у гражданина прививки, никак не ограничивается и ничем не обусловливается.

- Власти говорят, что права граждан не нарушаются, поскольку в случае наличия у них противопоказаний к прививке их будут госпитализировать, как и прежде. Но ведь принимаемые жёсткие меры, получается, все равно не могут заблокировать доступ коронавируса в больницы и куда бы то ни было...

- Мы видим, что и после прививки люди заболевают. Если мы не пускаем не привитых в больницы - может, мы и в СИЗО, и в тюрьмы не будем сажать не привитых людей во время эпидемии?

Николай Васильев.