Главное к 24 июня: угроза Киркорова, самые дорогие выборы, "разрыв" в Беларуси

Певец Филипп Киркоров стал «угрозой национально безопасности Украины», по крайней мере в список лиц с таким статусом его внес Минкульт по просьбе Службы безопасности Украины (СБУ). Причина не уточняется, в списке к настоящему моменту уже находятся 201 человек, включая ряд российских артистов.

Центризбирком в этом году получит из бюджета рекордные 21,4 миллиарда рублей на проведение выборов. Об этом ТАСС рассказал зампред ЦИК Николай Булаев. В этом году в единый день голосования кроме региональных выборов также должны состояться федеральные выборы депутатов Госдумы. По оценкам движения «Голос», на настоящий момент в России более 9 миллионов граждан или около 8% совершеннолетнего населения лишены пассивного избирательного права.

Съезд «Единой России», находясь в колонии, посмотрел оппозиционный политик Алексей Навальный. Он назвал его и, в частности выступление на нем Владимира Путина, «потрясающим зрелищем». «Полный зал лицемеров, партия которых уже 20 лет у власти», — пишет он, поражаясь, как после столь долгого срока они решаются говорить о школах, которые требуют ремонта и домах без газа: «А раньше-то что? Куда делись нефтедоллары за 20 лет, если школы стоят без капремонта?» — интересуется оппозиционер в своем Instagram.

Госдепартамент США заявил, что Россия и Турция согласны говорить о выводе своих наемников с территории Ливии. «Все понимают, что вывести турков и [частной военной компании] "Вагнера" — это действительно очень тяжело, но для сохранения режима прекращения огня и его развития нужно где-то добиться прогресса», — говорится в сообщении. Формально Россия не вводила войск в Ливию, но ЧВК «Вагнер» ассоциируется именно с Россией. Представитель Госдепа говорит, что РФ и Турция готовы обсуждать возможность взаимного вывода, но над этим ещё предстоит работать.

Источники Financial Times сообщают, что лидеры Германии и Франции высказали предложение позвать Путина на саммит с лидерами ЕС. Это, как утверждается, было сделано «в последний момент» в ходе заседания комитета постоянных представителей Евросоюза. Сам саммит должен пройти уже 24-25 июня.

Посол США в Беларуси Джули Фишер отреагировала на слова министра обороны Республики о якобы причастности США к «попытке переворота» в Беларуси. Она считает, что «диктатору» легче заниматься поисками заговоров в рубежом, чем «честно оценить, что не работает в собственной стране» (цитата по «Дождю»). Она также уверена, что между Лукашенко и народом Беларуси существует «фундаментальный разрыв». Она также отмечает, что все эти заявления белорусских чиновников были бы «просто смешными», «если бы это не было так трагично».

24 июня в Беларуси также начинается судебное разбирательство над Сергеем Тихановским, мужем непризнанного президента Светланы Тихановской, которого не допустили до выборов президента, предварительно арестовав. Правительство Германии в связи с этим заявило, что оценивать суд над ним там будут лишь после того как он начнется, однако немецкое руководство «требует освобождения всех политических заключенных и восстановления принципов правового государства», передает Deutsche Welle заявление представителя МИД ФРГ Марии Адебар.

Компания Lego начала производство «зеленых» кубиков, которые будут делаться из переработанного пластика от бутылок. Начать серийное производство планируется уже через один-два года. До сих пор кубики Lego делаются из производных нефти, заменить которую компания пытается уже давно.

Франция внесла Россию в «красный» список по эпидемиологической ситуации, пишет RT со ссылкой на газету Le Figaro.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России хотя бы одну дозу вакцины получили 20,7 миллиона человек. При этом, как обращает внимание «Медуза» (издание объявлено Минюстом «иностранным агентом»), президент Путин ещё 10 мая заявлял о большем числе привитых (не уточнил, сколькими дозами) — о 21,5 миллиона человек. По словам Голиковой, сейчас две дозы вакцины получили 16,7 миллиона россиян.