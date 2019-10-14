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Без права полетов и перевозок: Зеленский ввел бессрочные санкции против Чемезова

Первые санкции против Чемезова в Украине ввели в 2019 году из-за "пособничества в военной агрессии против страны"

Фото: Global Look Press

Сергей Чемезов

В Украине президент Владимир Зеленский подписал указ о введение бессрочных санкций против Сергея Чемезова, директора госкорпорации «Ростех». Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно этому документу, все активы Чемезова на территории Украины заблокированы, ограничена возможность торговых операций, прекращен транзит ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины. Приостановлены или аннулированы все спецразрешения на пользование недрами

Чемезову отказали в приватизации и аренде госимущества Украины и установлен ряд других ограничений. 

Аналогичные санкции введены против заместителя председателя совета директоров «ВСМПО-АВИСМА» Михаила Шелкова. 

Все санкционный ограничения были введены 18 июня по предложению службы безопасности Украины.

Первые санкции против Чемезова в Украине были введены еще в марте 2019 года. В Указе президента Порошенко, который касался более 800 имен, утверждалось, что Чемезов был одним из людей, кто «активно способствовал агрессивным действиям против Украины».

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