Вслед за британским эсминцем российский истребитель перехватил самолет США близ Курил

Минобороны России сообщило о перехвате американского самолета-разведчика в акватории Охотского моря. В этом регионе находятся Курильские острова. Сообщение передало РИА Новости вскоре после новости о предупредительном обстреле эсминца Великобритании в районе Черного моря.

Навстречу самолету США, как говорится в отчете Национального центра управления обороной (подведомственно Минобороны), был поднят истребитель Су-30СМ. Впрочем, в отличие от инцидента близ Крыма, в Охотском море территориальная граница России нарушена не была.

В материале говорится, что «нарушителем» оказался самолет-разведчик RC-135, принадлежащий Военно-воздушным силам США. Он был сопровожден российским судном вдоль границы, а после развернулся и полетел в другую сторону: «Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено», — пояснили в Минобороны РФ.

Отмечается, что перехват был произведен с соблюдением международного права.

Ранее стало известно, что российский пограничный корабль открыл предупредительный огонь по боевому судну Великобритании. Также в его направлении были сброшены бомбы с российского истребителя Су-24М. Утверждалось, что английское судно якобы пересекло российскую границу и не реагировало на предупреждения.