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ПФР сообщит россиянам размер их будущей пенсии

Минтруд рассказал, как узнать размер своей будущей пенсии

Фото: Depositphotos

На днях ведомство представило на общественное обсуждение порядок информирования россиян о размере будущей страховой пенсии и пенсионных накоплениях.

ПФР начнет делать это с 2022-го. Предполагается, что вся информация будет доступна в личном кабинете на портале «Госуслуги». Тем, у кого нет личного кабинета, придется обратиться в территориальный орган ПФР. Мужчины начнут получать такие уведомления с 45 лет, женщины – с 40.

«Письма счастья» будут приходить раз в 3 года. Из них россияне смогут узнать, каким будет конкретно размер их пенсии по старости, исходя из уже имеющихся пенсионных прав, и каков у них размер пенсионных накоплений.

Между тем уже сегодня каждый работающий (причем любого возраста) может, запросив в личном кабинете выписку, узнать: все ли периоды его работы занесены в стаж (некоторые с удивлением обнаруживают, что трудятся в серой зоне и годы службы в официальный стаж не попадают). Там же видно количество заработанных баллов и размер накопительной части пенсии.

В Минтруде поясняют: с введением новой системы информирования граждане смогут заранее узнать о том, сколько еще стажа им необходимо до выхода на пенсию, также у них появится «возможность заблаговременно оценивать формирование своих будущих пенсионных прав и при необходимости предпринимать шаги по их увеличению». Однако конкретных советов, какие именно шаги предпринимать, не дают. Да оно и без того понятно: чем выше белая зарплата, чем больше стаж – тем выше будущая пенсия.

Только вот найти высокооплачиваемую работу не каждому дано... Остается единственная возможность увеличить будущий размер пенсии – самостоятельно отчислять в накопительную часть. Но этот способ хорош для тех, у кого зарплата позволяет жить не от получки до получки...

Кстати

С 2022-го, рассказали в Минтруде, пенсия по инвалидности будет назначаться в беззаявительном порядке – то есть без обращения в ПФР, просто по факту достижения соответствующего возраста.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №23-2021 под заголовком «ПФР сообщит россиянам размер их будущей пенсии».

Рубрика: Политика

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