Марии Алехиной не дали сделать прививку

Мария находилась под домашним арестом по уголовному "санитарному" делу - за январские призывы в поддержку Алексея Навального, побуждавшие москвичей, по мнению столичных властей, к нарушению карантинных норм. 22 июня участница Pussy Riot решила пройти вакцинацию и была задержана за нарушение домашнего ареста. А также за организацию некой "акции, приуроченной ко дню начала Великой Отечественной войны" "Собеседник" взял комментарий о происходящем у Ольги Карловой, адвоката Марии Алёхиной, занимавшейся также делом "Нового величия", и громким делом Пола Уиллана, находящегося в российском заключении по обвинению в шпионаже.

- Ольга, где сейчас находится Мария Алёхина, в каких условиях?

- В данный момент она находится в УВД по району Кунцево. Я также нахожусь здесь, но Мария - в дежурной части, куда не пускают никого, кроме сотрудников. Я виделась с должностным лицом, составляющим протокол об административном правонарушении - сказали, что протокол пока не готов. Сижу, ожидаю. Пока не зовут ознакомиться.

- На каком основании ее задержали?

- Задержана она по статье 19.3 - это неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Дескать, Мария намеревалась совершить какую-то акцию в день начала Великой Отечественной войны и нарушила условия домашнего ареста - вышла из дома, села в вызванное такси и её задержали. На самом деле, 21 июня Мария подала ходатайство следователю, который ведёт её уголовное дело, о том, что желает вакцинироваться от коронавируса. Следователь ей не ответил, хотя в соответствии с УПК обязан рассмотреть ходатайство немедленно - либо отказать, либо удовлетворить. 22-го она выехала на прививку, села в такси, и её задержали. Никакого сопротивления она не оказывала, у нас есть видео, которое это подтверждает. С Марией ехала девушка, которая умудрилась записать задержание. На кадрах видно, как полицейский говорит: проследуйте в автомобиль, Мария сразу выходит и без пререканий идет туда.

- Видимо, сотрудник полиции там уже какое-то время дежурил.

- И не один. Такси заблокировали машинами, чтобы оно не могло выехать.

- Откуда могла идти инициатива по задержанию Марии Алёхиной?

- Я думаю, с самого верха структуры МВД. Боятся молодых, активных - мало ли что им в голову придет...

- Это связано с предстоящими выборами в Госдуму?

- Я думаю, сейчас всё связано с предстоящими выборами. Власть очень настороженно ко всему относится и старается в корне пресечь возможность любого выступления, "перфоманса", выражения мнения.

- Что сейчас грозит Марии?

- "Неповиновение сотруднику полиции". Грозит от 2 до 4 тысяч рублей штрафа либо 15 суток ареста.

- Просочилась информация, что Мария ехала на судебное заседание по делу её коллеги по группе, мундепа-яблочника Люси Штейн. Это так?

- Мне моя подзащитная сказала, что направлялась на вакцинацию, за день до этого написав ходатайство. Это мы указали в протоколе задержания. Другой информации у меня нет.

- Кстати, как развивается дело Люси Штейн?

- Ну, она же муниципальный депутат - скорее всего, ей хотят не дать участвовать в выборах. Сейчас всё это очень накручивается. Даже не знаю, что будет у неё в итоге. Но постараются сделать так, чтобы возможность участия в выборах была исключена.

- Участника Pussy Riot Александра Софеева тоже задержали на днях за распитие спиртных напитков в общественном месте. У человека в рюкзаке была бутылка вина.

- Они еще просили пройти тест на алкогольное опьянение, "продуться", сдать кровь. Но никто не стал этого делать.

- Можно ли квалифицировать действия сотрудников полиции в этой ситуации, как и в ситуации с Марией Алёхиной, как злоупотребление правом?

- Определенное злоупотребление правом - когда у человека в рюкзаке бутылка вина, и на основании этого ему говорят, что он пьян, - в случае с Сафеевым однозначно есть. В нашем случае Мария решила воспользоваться правом на медицинскую помощь, пусть и превентивную, в виде вакцинации. Мария не гуляет, находится под домашним арестом - я считаю, это пыточные условия. когда не видишь ни солнца, ни света. В четырёх стенах через три дня от такого завоешь. Даже в СИЗО людям дают час на прогулку. Почему этого не дают Марии? Я считаю, это самое настоящее давление на психику.

- У сотрудников полиции были основания говорить о "запланированной на день начала Великой Отечественной войны акции"?

- В административных материалах мы этому подтверждений не нашли. В рапорте сотрудников, которые осуществляли задержание, было указано: "по имеющейся информации"... А что это за информация, откуда она - не известно.

Николай Васильев.