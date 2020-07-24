Британия отрицает, что в её эсминец стреляли и что он зашел в российские воды

Министерство обороны Великобритании сообщило, что эсминец нарушил территориальный воды Российской Федерации. Ведомство утверждается, что никаких предупредительных выстрелов со стороны российских пограничных служб также не было.

«Корабль ВМС Великобритании совершает мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом», — говорится в сообщении пресс-службы британского оборонного ведомства. Также там отрицают сам факт того, что в отношении судна производились предупредительные выстрелы.

Сообщение Минобороны РФ они списывают на возможные учения: «Мы полагаем, что русские проводили учения по артиллерийской стрельбе в Черном море и заранее предупредили морское сообщество о своей деятельности». Никаких бомбардировок с истребителя они также не зафиксировали.

Напомним, что ранее Минобороны РФ сообщило, что в британское судно якобы зашло за границы РФ в Черном море близ мыса Фиолент, игнорируя все предупреждения. После этого российский самолет Су-24М якобы произвел бомбардировку в направлении движения судна, а российский корабль произвел несколько предупредительных залпов.