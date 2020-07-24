Российское судно и самолет предупредительно обстреляли британский эсминец в Черном море

Минобороны России сообщило, что российский сторожевой корабль открыл предупредительный огонь по британскому эсминцу Defender. Российское ведомство утверждает, что он пересек российскую границу в Черном море.

Также сообщается, что самолет СУ-24М в предупредительном порядке выпустил бомбы по курсу судна Минобороны Великобритании. Как утверждается, английское судно не отреагировало на предупреждения о применении оружия.

«В 11:52 23 июня с.г. эсминец УРО "Дефендер" ВМС Великобритании, действуя в северо-западной части Черного моря, пересек государственную границу Российской Федерации и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент на 3 км», — говорится в заявлении российского военного ведомства (цитата по ТАСС).

Стрельба была открыта спустя 14 минут после этого в 12:06 и в 12:08. В 12:19 огонь открыл истребитель.

В 12:23 британское военное судно, как утверждается, покинуло территориальные воды России.

Ранее российское посольство в Вашингтоне потребовало от НАТО отказаться от совместных учений в Черном море. Дипломаты положили, что учения увеличивают риск «непреднамеренного инцидента».