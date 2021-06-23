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Главное к утру 23 июня: детям разрешили радугу, студенты не хотят вакцинироваться

Облаву на детей сочли незаконной, студентов не взяли угрозы вузов, Степанова не пустили на выборы. Главное к 23 июня

Фото: Global Look Press

Задержание почти 20 детей во время аниме-вечеринки в Санкт-Петербурге прокуратура сочла незаконным. Об этом сообщает правозащитная организация Московская Хельсинская группа. Как ранее писал Sobesednik.ru, детей отвезли в участок и начали допрашивать из-за того, что на вечеринке появился радужный флаг, с которым посетители фотографировались. Полиция увидела в этом пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, а прокуратура увидела в действиях полиции «существенное нарушение законных интересов и конституционных прав» задержанных детей. Виновным грозит дисциплинарная ответственность.

Появление госкомпании-монополиста на рынке вывоза российского леса пока под вопросом. Как пишет «КоммерсантЪ», на проекте настаивает вице-премьер Юрий Трутнев, а выгоден он будет компаниям, торгующим лесом, которых могут лишить возможности вывоза круглого леса. При этом вице-премьер Виктория Абрамченко выступает против проекта, предлагая даже расширить запрет на вывоз непереработанной древесины. Против госмонополии выступает и Минпромторг.

Экс-глава московского штаба Навального (организация внесена в список экстремистских) Олег Степанов не смог выдвинуться на выборы по 201-му округу столицы. Территориальная избирательная комиссия сочла, что он подпадает под действие нового закона о лишении избирательного права для тех, кто поддерживает «экстремистские организации» Навального. Степанов не сможет приступить к сбору подписей. «Но в отношении меня нет никакого решения о причастности к экстремистской деятельности! Нет, не было и не факт, что будет», — возмущен политик. Ранее Степанова на выборы рекомендовало выдвинуть московское «Яблоко».

Минстрой дал предварительную оценку материального ущерба от наводнения в Ялте и других городах юго-востока Крыма. Сумма, как передает «Интерфакс», составляет порядка 160 миллионов рублей. Глава региона заверил, что «все финансы из резервного фонда будут выделяться в полном объеме».

Бывший сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (объявлен «иностранным агентом» и экстремистской организацией) Артем Ионов сообщил, что уедет из России. Он сделал это спустя несколько часов после возвращения из армии, куда его забрали, несмотря на хроническую астму. «Сейчас активистам находиться в России попросту небезопасно», — пояснил IT-специалист «Открытым медиа». Он также считает, что в Москве наружное наблюдение за ним вели сразу три автомобиля.

Большинство родителей студентов (62%) выступают против идеи пускать на очные занятия лишь привитых. В пользу этой идеи выступают только 20%, пишет РБК со ссылкой на опрос Superjob. Четверть родителей готовы отказаться прививать детей, несмотря на угрозу дистанционного обучения, ещё 15% хотят оправдать отсутствие вакцинации медицинскими соображениями, а 31% просто пока не готовы привить детей, так как не определились, стоит ли делать это.

37% самих студентов предпочтут учиться дистанционно, чем делать прививку, а 20% найдут иные способы не вакцинироваться. Лишь четверть учащихся вузов пойдут на вакцинацию ради очного присутствия на занятиях.

Только половина россиян (49%) положительно относятся к принудительной вакцинации, которую развернули в Москве. Каждый третий (30%) отрицательно относится к обязательным прививкам, 16% все равно. Чуть более половины граждан верят, что мера соответствует угрозе и поможет избежать распространения болезни.

Российское посольство в Вашингтоне призвало руководство НАТО отказаться от совместных учений с Украиной в Черном море. Там назвали это мероприятие «явно агрессивным» и сочли, что оно поддерживает «милитаристские настроения в Киеве». Дипломаты полагают, что учения увеличивают риск «непреднамеренного инцидента».

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