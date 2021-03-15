Питерская чиновница: смотрящим аниме детям нужен психолог. Навальный тоже опасен

Если ребенок запостил в своих соцсетях картинку из аниме — это повод обратиться за помощью к специалисту в области психологии, объяснила «Фонтанке» глава комитета по образованию Санкт-Петербруга Наталия Путилковская. В случае же, когда школьник увлекся роликами Алексея Навального — нужно провести разъяснительную беседу с его родителями.

В ходе беседы журналист издания поинтересовался у г-жи Путилковской, что делать преподавателю, если он увидел у ребенка картинку из аниме в соцсетях. «Это может быть и индивидуальная работа с ребёнком, и привлечение психолога, социального педагога», — рассудила глава профильного комитета, пояснив, что она видела посты про аниме «Тетрадь смерти» у покончивших с собой детей: «Для специалиста там картина ясная. Если бы школьный психолог увидел всё это раньше — ребёнка можно было бы спасти».

Чиновница также пояснила, что если школьник решает закрыть свою страничку в соцсетях, это — «тревожный признак». В теории закрытие страницы должно снижать вероятность утечки персональных данных и служит элементом безопасности.

Если педагог нашел на странице ребенка посты про Навального, глава питерского комитета по образованию призывает вызывать родителей на разговор: «Может быть, это позиция семьи, а может быть, этого ребенка начинают недобросовестные политики использовать в своих целях. Пока школьник не станет взрослым и зрелым человеком, как он может разобраться в политических играх?» Может ли ребенок смотреть новости по федеральному телевидению, где рассказывают про других политиков, у неё не спросили.

Г-жа Путилковская также выразила надежду, что к тому времени, когда её четырехлетняя внучка подрастет, «о роликах Навального уже успеют забыть».