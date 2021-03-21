В Питере полиция задержала больше 10 детей, переодевшихся в героев мультиков

В Санкт-Петербурга как минимум 10 несовершеннолетних от 12 до 18 лет доставлены в отделение полиции. Правоохранители задержали их на аниме-вечиринке в лофт-проекте «Этажи», где они под присмотром родителей развлекались, переодевшись в героев любимых мультиков.

Как пишет «ОВД-Инфо» со ссылкой на местного жителя Алексея Куприянова, которому об этом рассказала женщина, чей ребенок также был задержан силовиками, сотрудники МВД возбудили административное дело о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних после доноса со стороны некой «администрации».

Родители задержанных несовершеннолетних рассказали, что их против воли разделили с детьми: подростков отвели в отдельное помещение для опроса. Позднее издание уточнило, что родителей по одному заводят к задержанным детям.

Присутствовавшие там родители настаивают, что никакой связи между аниме-вечеринкой и ЛГБТ-тематикой не было. Единственным, что связывает мероприятие с ЛГБТ, является некая женщина, которая подошла к детям и предложила им сделать фото на фоне радужного флага.

На место прибыл адвокат «ОВД-Инфо» Игорь Скачко.