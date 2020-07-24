Сколько стоят броши Набиуллиной
«Собеседник» нашел авторов фирменных украшений главы Центробанка
Набиуллина надевает брошь в виде ястреба – ждите повышения ставок по кредитам. Голубя – ждите понижения. В трудные для экономики времена глава ЦБ выходила к журналистам с буквой V (победа). После обвала рубля в марте 2020-го она надела украшение в виде неваляшки. Считается, что брошки главного банкира страны символизируют текущую ситуацию в экономике.
НЕВАЛЯШКА
Цена: 3000 рублей
Материалы: бисер Toho, жемчуг Swarovski, кристаллики Swarovski
Автор: zay.accessories
Адрес: @zay.accessories (страница в Instagram)
Несмотря на статус крупного чиновника, Эльвира Набиуллина выбрала украшения без драгоценных камней или металлов. Брошь была заказана через Instagram у рукодельницы по имени Заира.
– Брошь прошла достаточно жесткий контроль, – рассказала Заира «Собеседнику». – Ситуация была такой: мне звонит девушка с целью заказать брошь неваляшку для серьезного мероприятия. Для кого – не сказала, но сделать все надо было срочно. Брошь должна была играть значимую роль – быть элементом со смыслом. Главные требования были, буквально: «Чтобы не выглядело слишком пафосно или пошло». Заказчик не хотел использовать стразы и даже красный цвет. Я все же ненавязчиво намекала, что неваляшка должна быть красной. После некоторых дискуссий заказчики решились на это. Времени на изготовление было очень мало – полтора дня. Такси буквально стояло у дверей. Сделав последний узелок, я все быстро упаковала и передала, даже не успев сфотографировать готовую брошку. Потом мне прислали фото Эльвиры Набиуллиной с конференции со словами благодарности.
По словам Заиры, позже она получала заказы с просьбой сделать брошь, «как у Набиуллиной». А официальный сайт ЦБ начал использовать изображение этой игрушки в своем оформлении.
БУКВА V
Цена: 280 рублей
Материалы: органическое стекло
Автор: Monolama
Адрес: monolama.com
В июле 2020 года, когда были сняты коронавирусные ограничения, Эльвира Набиуллина надела на заседание совета директоров Центробанка сразу две броши – подкову и литеру V. Это могло означать победу, но сама глава ЦБ расшифровывать их отказалась.
– Если я буду объяснять, это будет достаточно скучно. Возможны разные интерпретации и версии, – сказала Набиуллина.
Зато для небольшого московского бренда Monolama выход главного банкира страны с их брошью стал огромным событием. Сотрудники сразу опознали свое украшение в виде буквы V на фото из новостей.
– Стать эпицентром дискуссий, несомненно, круто, но обрадовало другое. Для нас украшение – это не просто симпатичная штучка на кофточке. Это символ, воспоминание или эмоция, которой вы делитесь с окружающими. То, что наше видение было так точно транслировано СМИ, вызвало в нашей маленькой команде бурю эмоций, – рассказывает представитель Monolama.
ГОЛУБАЯ ВОЛНА
Цена: 700 рублей
Материалы: органическое стекло
Автор: Monolama
Адрес: monolama.com
На октябрьском заседании Эльвира Набиуллина появилась с брошью в виде волны. Деловые медиа так и не смогли однозначно трактовать абстрактный символ. По предположению РБК, брошь могла означать волну коронавируса или отсылать к «Голубой волне» (blue wave) – так в американских СМИ называли убедительную победу демократов на выборах в США.
Дизайнеры изначально вкладывали в изделие совсем другой смысл.
– Для нас это синусоида световой волны, – объяснила «Собеседнику» дизайнер бренда Евгения, показывая для наглядности схему преломления солнечного луча, который формирует семь основных оттенков. Monolama – прогрессивный молодежный бренд. В коллекции магазина много украшений в виде радуги (ассоциируется с символом ЛГБТ-сообщества). Есть даже броши в виде частей тела, которые могли бы попасть под маркировку 18+... не самый лучший выбор для делового форума.
ДОМИК
Цена: 900 рублей
Материал: фарфор
Автор: NORTH GARDEN
Адрес: northgardenshop.ru
Создатель украшений из фарфора по имени Ольга только сейчас узнала от корреспондента «Собеседника», что Эльвире Набиуллиной приглянулось одна из ее брошей.
Свою работу она опознала по фото с мероприятия от 24 апреля 2020 года, который пришелся на самый разгар самоизоляции.
– Неожиданно. Да, это мой домик, – ответила нам девушка. – Это была одна из самых первых моих коллекций. Я посвятила ее детству и родному дому, в котором выросла. Во время самоизоляции, кстати, появились новые домики – с надписью Stay Home (оставайтесь дома – англ.).
ЯСТРЕБ
Цена: 6490 рублей
Материалы: серебро, фианит
Автор: Покровский ювелирный завод
Адрес: pokrovgold.ru
На финансовом рынке тех, кто выступает за ужесточение кредитной политики и высокие ставки, называют «ястребами». К «голубям», напротив, относят сторонников мягких условий и низких ставок. С 19 июня 2020-го по 19 марта 2021-го Эльвира Набиуллина успела появиться с обеими птицами на лацкане пиджака. Значение символов при этом полностью совпадало с линией ЦБ.
Хищная брошь Набиуллиной на сайте Покровского ювелирного завода официально называется «Орланом». Это самое дорогое украшение в коллекции Набиуллиной из тех, которые нам удалось определить. В ее состав входят серебро 925-й пробы и фианит, которым заменяют бриллианты в бижутерии. Сам завод находится в городе Покров Владимирской области. Кроме древних храмов, это место знаменито тем, что здесь отбывает свой срок Алексей Навальный (расстояние между заводом и колонией - 1,5 км).
Кстати
Первой женщиной в политике, которая посылала сигналы через броши, была экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт. С помощью этих украшений она выражала настроения и намерения на переговорах. На встречу с Евгением Примаковым в 2006 году она надела вполне «приветливую» брошь в виде ромашки. А вот во время совещаний по теме Ирака часто выбирала змею. За годы долгой дипломатической карьеры ее коллекция выросла до 300 брошей. Отвечая на вопрос о политике Саддама Хусейна на пресс-конференции в ООН, она коротко ответила: «Читайте мои броши».