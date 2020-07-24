Сколько стоят броши Набиуллиной

Цена: 3000 рублей

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Материалы: бисер Toho, жемчуг Swarovski, кристаллики Swarovski

Автор: zay.accessories

Адрес: @zay.accessories (страница в Instagram)

Несмотря на статус крупного чиновника, Эльвира Набиуллина выбрала украшения без драгоценных камней или металлов. Брошь была заказана через Instagram у рукодельницы по имени Заира.

– Брошь прошла достаточно жесткий контроль, – рассказала Заира «Собеседнику». – Ситуация была такой: мне звонит девушка с целью заказать брошь неваляшку для серьезного мероприятия. Для кого – не сказала, но сделать все надо было срочно. Брошь должна была играть значимую роль – быть элементом со смыслом. Главные требования были, буквально: «Чтобы не выглядело слишком пафосно или пошло». Заказчик не хотел использовать стразы и даже красный цвет. Я все же ненавязчиво намекала, что неваляшка должна быть красной. После некоторых дискуссий заказчики решились на это. Времени на изготовление было очень мало – полтора дня. Такси буквально стояло у дверей. Сделав последний узелок, я все быстро упаковала и передала, даже не успев сфотографировать готовую брошку. Потом мне прислали фото Эльвиры Набиуллиной с конференции со словами благодарности.

По словам Заиры, позже она получала заказы с просьбой сделать брошь, «как у Набиуллиной». А официальный сайт ЦБ начал использовать изображение этой игрушки в своем оформлении.