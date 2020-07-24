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Подняли себе зарплату и "обнулили" Путина: о чем думала седьмая Дума

17 июня в Госдуме прошло последнее в текущем созыве заседание

Фото: Global Look Press

17 июня в Госдуме прошло последнее в текущем созыве заседание. Депутаты спели гимн России и разошлись по домам, оставив нам разбираться с итогами их трудов.

Прошедший созыв отличался тем, что «Единая Россия» отхватила в нем 341 место из 450, получив карт-бланш на всё. И это все не заставило себя ждать. Особенно ударно депутаты работали в последнюю сессию, рассмотрев 6479 законопроектов. 2672 из них в итоге стали законами. Только в последний день работы парламентарии приняли 11 законов и еще один рассмотрели во 2-м чтении.

18 июня случилось чудо: Владимир Путин наложил вето на «закон Боярского – Ревенко», согласно которому журналисты несли бы ответственность за «цитирование противоправных и ложных материалов других СМИ, если главных редакторов этих СМИ нельзя установить и привлечь к ответственности». С 2012 года Путин это делал всего 3 (три) раза. Как пояснил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, последнее вето Путина на закон связано «с его недостаточной жесткостью и возможностью ухода от ответственности». То есть не оттепель.

За время работы VII созыва депутаты успели:

– увеличить объем госфинансирования партий и поднять себе зарплату;

– поднять гражданам пенсионный возраст и налоги;

– лишить не менее 9 млн граждан (подсчет «Голоса») пассивного избирательного права, включив в черный список ряд статей УК, в т.ч. «дадинскую» 212.1, а также приняв «антиэкстремистские» поправки с обратной силой;

– усложнить и ограничить работу наблюдателей на выборах;

– ввести трехдневное «голосование на пеньках»;

– принять закон о физлицах-иноагентах и СМИ-иноагентах;

– ввести уголовную ответственность – до шести лет лишения свободы – за сотрудничество с «нежелательными организациями»;

– «обнулить» президентские сроки Путина, обеспечить ему пожизненное место в сенате и пожизненную неприкосновенность;

– запретить гражданам оскорблять власть.

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №23-2021 под заголовком «Подняли себе зарплату и "обнулили" Путина: о чем думала седьмая Дума».

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