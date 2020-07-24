Войну проиграл, а выборы выиграл. Партия Пашиняна получила большинство в парламенте Армении

Партия «Гражданский договор» исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна одерживает победу на выборах в парламент с результатом в 53,92% после подсчета 100% голосов. Об этом сообщает ЦИК Армении. Для единоличного формирования правительства не хватило 0,08%.

Вторым по величине в национальном парламенте станет блок «Армения» бывшего главы государства Роберта Кочеряна. Его поддержали 21,04% граждан страны. Третье место остается за партийным блоком «Честь имею» экс-президента Сержа Саргсяна.

Явка на выборы составила чуть меньше половины населения Армении — 49,4% от общего числа избирателей.

Напомним, что ранее Пашинян стал инициатором внеочередных выборов в парламент, для чего в том числе формально покинул кресло премьер-министра и стал исполняющим обязанности.

Всё это происходит на фоне прошедшей осенью 2020 года войны Армении и Азербайджана, которая закончилась поражением Еревана и пересмотром границ Нагорного Карабаха в интересах Армении. Результатом конфликта также стало введение российского миротворческого контингента в Карабах. После того как Пашинян подписал неутешительный для страны мирный договор, оппозиция не раз устраивала акции протеста и требовала его отставки.