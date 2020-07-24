Ездит на самокате, сам пишет в соцсетях: Владимир Любарский стал самым необычным мэром

Самый необычный российский мэр, новый глава Петрозаводска Владимир Любарский ходит на работу пешком или ездит на самокате, переписывается с жителями в соцсетях, приглашает на городские планерки всех желающих. Это популизм или демократичность?

Чиновник-блогер

Мэра Любарского петрозаводчане чаще видят на улицах города, чем в официальных новостях. На работу он приходит пешком или даже приезжает на самокате. Любарский легко раздает интервью, приходит на них в футболке и джинсах. В общем, петрозаводский глава вполне тянет на звание самого народного мэра России.

– Я депутат уже 10 лет, при мне были три градоначальника, могу сказать, что у нас впервые созданы общие чаты в мессенджерах между мэром, депутатами и чиновниками, где мы все вместе обсуждаем любые вопросы – начиная от мусора и до фасадов. Он участвует там лично и оперативно отвечает. Я такого формата еще не видел, – поделился с «Собеседником» депутат горсовета Павел Сандберг. – Так, последнее обсуждение у нас, например, закрылось в 22:45, то есть практически до 23 часов глава города был на связи – обсуждали расширение парковочного пространства на вокзальной площади, так как у нас сейчас большой приток туристов. Он собирает много информации от жителей напрямую, общается с инициативными группами, то есть происходит некая перезагрузка.

Диета от мэра

Любой горожанин может прийти в администрацию на планерку с мэром со своим вопросом.

– Каждый понедельник в 10 утра, – продолжает депутат. – А кто не может приехать, может написать ему на странице «ВКонтакте».

Страница мэра в соцсетях быстро набрала максимальное количество подписчиков – 9900 друзей. С жителями Любарский общается не только по городским проблемам. Он рассказывает им про свой любимый двор в Петрозаводске, где он вырос и где до сих пор живут его родители. Или о том, как ему удалось скинуть лишний вес и обрести отличную спортивную форму.

– Спортом и раньше занимался – в молодости была даже тяжелая атлетика, – рассказал о себе градоначальник. – А для похудения я для себя вывел несколько составляющих: дробное питание, больше белка и, конечно, физические нагрузки.

Мэра нередко можно встретить в городе совершающим пробежки. В Петрозаводске это уже не первый народный мэр – открытость ввела в моду еще Галина Ширшина, но конфликты с республиканской властью в итоге лишили ее поста. По одной из версий, близкий к Финляндии Петрозаводск стремится к европейским стандартам во всем, в том числе и в управлении.

– Это отчасти еще и запрос общества – тренд на открытость, – считает Павел Сандберг. – Например, Любарский провел очень скромную инаугурацию, в которую не входил фуршет.

– Фактически он дублирует то, что делала Ширшина: удешевил (правда, на 2 рубля) транспорт, инаугурацию свел только к церемонии, ввел открытые городские планерки, – считает член политического комитета партии «Яблоко» Эмилия Слабунова. – Хочется надеяться, что в будущем будет меньше популизма в виде демонстрации себя на самокате или на пробежке, это не должно доминировать, так как ставит под сомнение серьезность его намерений. Демократический имидж – не гарантия того, что и решения будут приниматься так же демократично.

– Относительно Ширшиной были разные мнения, она вышла из определенного бизнеса и в него же вернулась, работает сейчас директором на молокозаводе, в структурах бизнесмена Василия Попова, – комментирует коммунист Алексей Яблоков. – А Любарский практически всю свою жизнь проработал в госструктурах.

Гонялся за бандитами

Любарский, несмотря на демократический имидж, ярый государственник. Отработал в полиции, где боролся с распространением наркотиков, и даже имеет в своем арсенале заслугу по разгрому петрозаводской преступной группировки «Карловские».

– Раскрыть эту группировку удалось главным образом благодаря внедренному в нее сотруднику, – скромно комментирует сейчас сам мэр.

Позже он поработал несколько лет в службе судебных приставов и бизнесе.

– Занимался сначала безопасностью, выявили нечистого на руку управляющего. Потом зарегистрировал ИП. Занимался управлением сдачей в аренду недвижимости в Сулажгоре, в бизнес-центре на Красной. Это полезный опыт. К тому же там было все по-белому, никакой черной зарплаты, – откровенничал градоначальник.

«Я ничей, я самостоятельный»

Внешняя прогрессивность не гарантирует всеобщую любовь.

– Народ ему прямо говорит: хорошо кататься или бегать по набережной, а ты пойди по темным улочкам – вот где можно узнать много интересного о реальном благоустройстве города, – говорит «Собеседнику» Алексей Яблоков. – Будем ждать результатов, а не только обещаний.