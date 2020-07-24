Лещ Макрону: почему пощечины полезны для президентов

Президент Франции Эммануэль Макрон на днях словил леща. Случилось это во время его визита на юго-восток страны. Макрон решил пообщаться с избирателями, как вдруг некий молодой человек отвесил ему пощечину. И выкрикнул средневековый военный клич французов Mont-joie Saint-Denis! («Берегись, я иду!»).

Отметим, что такие лещи – весьма полезная штука для руководства. Они наносят незначительный физический урон, но при этом отрезвляют и заставляют пересмотреть взгляды на многие вещи. На то же отношение к избирателям.

Но пока мир не достиг такого прогресса, даже во Франции. 28-летнего Дамьена Тареля, автора леща, моментально скрутили и оперативно осудили. Он проведет в тюрьме... 4 (четыре) месяца (!). А вот юный чеченец Джумаев, попытавшийся отвесить пару лещей омоновцам в запотевших забралах на митинге 23 января, был осужден на 10 лет.

А помните еще одного служителя правопорядка, который сначала попытался изнасиловать 13-летнюю дочку собутыльников, а затем прострелил ей колено? Его дело с условным (!) приговором направлено на пересмотр, а сам он – под... подписку о невыезде.

Учитывая такую судебную практику, начинаешь задумываться о внедрении практики раздачи лещей провинившимся представителям власти, которые ушли от судебной ответственности.

Вон тот же Макрон после инцидента, говорят, начал здороваться с уборщицей.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №22-2021 под заголовком «Лещ для президента».