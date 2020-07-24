"Ему все надоело": Невзоров раскрыл неожиданную цель поездки Путина в Женеву

Западные эксперты в различных изданиях пытаются давать оценки тому, как Владимир Путин и Джо Байден держались во время первой очной встречи в Женеве. Их российские коллеги тем временем предпринимают попытки оценить содержание и хотя бы примерные итоги переговоров.

Причем мнения в их случае разделились. Провластный пул активно продолжает настаивать на том, что президент США значительно больше нуждался в этой встрече, чем его российский коллега – дескать, для Кремля саммит в Женеве имел опосредованное значение, поскольку распространение влияние Москвы в Европе уже не сдержит ничто. Те из специалистов, кого можно назвать сочувствующими оппозиции, особенно несистемной, не перестают напоминать, что для Путина встреча с Байденом – шанс стабилизировать отношения с коллективным Западом и вывести страну из-под риска введения более жестких санкций.

Как бы там ни было, но реальные итоги встречи двух президентов не оценить даже по итоговому брифингу, они будут проявлять себя на практике, причем вряд ли это произойдет сразу. В то же время существует мнение о том, что никаких итогов в действительности ожидать не стоит, поскольку для Владимира Путина поездка в Женеву была лишь шансом развеяться и отвлечься. С соответствующим заявлением ранее выступил известный российский журналист и публицист Александр Невзоров, отметивший, что глава российского государства ранее отчетливо дал понять, что ему по большому счету наплевать на исход переговоров в Швейцарии. Выглядят выводы эксперта весьма неожиданно, но тоже имеют право на существование.

«Путин своими ухмылками в прологе Женевской встречи, которые можно было наблюдать в рамках его хамоватого интервью телеканалу NBC, уже дал все понять.

Он тогда честно дал понять, что ему глубоко наплевать на любое право, здравый смысл, объективность или взаимную выгоду. Он себя даже не стал утруждать каким-то эмоциональным или художественным враньем.

Он это сделал демонстративно и через губу, практически не напрягаясь. Он отчетливо дал понять, что он в какой-то степени человек из совершенно иного измерения, и что исход переговоров в Женеве его особо не волнует. А в саму Женеву он отправился только потому, что ему все надоело, все эти кремлевские рожи, а захотелось просто развеяться», – заявил Невзоров в эфире радиостанции «Эхо Москвы».