Экс-глава Госдепа счел "слабостью" Байдена отдельные пресс-конференции с Путиным

Бывший глава Госдепа США из команды Дональда Трампа Майкл Помпео считает, что президент Джо Байден демонстрирует слабость нежеланием выступать на совместной пресс-конференции с российским лидером Владимиром Путиным после саммита в Женеве. Он уверен, что так это воспримут и другие авторитарные лидеры, к примеру, в Китае и Северной Корее. Сам же Байден уже пояснял, что соперничество с Путиным вообще не входит в его планы.

«Если вы не готовы просто выйти на трибуну и ответить на вопросы прессы, которые могут быть сложными, могут быть каверзными, когда ваш соперник стоит рядом, то это невероятное проявление слабости», — заявил Помпое в эфире американского телеканала FOX News.

По его мнению, главы КНР Си Цзиньпин и КНДР Ким Чен Ын также расценят это как проявление слабости США и с их системой сдерживания «будет покончено». «Эти люди разнесут ее в щепки», — уверен бывший глава американской дипломатии.

Сам г-н Байден уже успел объяснить журналистам, почему хочет провести пресс-конференции отдельно. Он настаивает на том, что встреча двух лидеров не является новым актом соперничества, а нужна, чтобы обсудить возможность совместной работы США и России, а также условия улучшения отношений с РФ. Байден не считает уместным формат, когда президенты «соревнуются» перед прессой и «пытаются поставить друг друга в неловкое положение».

«Я проясню свое видение того, чем закончилась эта встреча, и он прояснит, как — с его точки зрения, как это обернулось, — подчеркнул Байден. — Я не хочу, чтобы нас отвлекали вопросы: «Они пожали друг другу руки? Как далеко они стоят… кто говорил дольше» и остальное».