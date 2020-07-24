Шпак Клим
Сегодня, в 11:14

Экс-глава Госдепа счел "слабостью" Байдена отдельные пресс-конференции с Путиным

Помпео назвал отказ от выступления с Путиным "невероятной слабостью" Байдена. Сам он не считает саммит соревнованием

Фото: Майкл Помпео // Фото: Global Look Press

Бывший глава Госдепа США из команды Дональда Трампа Майкл Помпео считает, что президент Джо Байден демонстрирует слабость нежеланием выступать на совместной пресс-конференции с российским лидером Владимиром Путиным после саммита в Женеве. Он уверен, что так это воспримут и другие авторитарные лидеры, к примеру, в Китае и Северной Корее. Сам же Байден уже пояснял, что соперничество с Путиным вообще не входит в его планы.

«Если вы не готовы просто выйти на трибуну и ответить на вопросы прессы, которые могут быть сложными, могут быть каверзными, когда ваш соперник стоит рядом, то это невероятное проявление слабости», — заявил Помпое в эфире американского телеканала FOX News

По его мнению, главы КНР Си Цзиньпин и КНДР Ким Чен Ын также расценят это как проявление слабости США и с их системой сдерживания «будет покончено». «Эти люди разнесут ее в щепки», — уверен бывший глава американской дипломатии.

Сам г-н Байден уже успел объяснить журналистам, почему хочет провести пресс-конференции отдельно. Он настаивает на том, что встреча двух лидеров не является новым актом соперничества, а нужна, чтобы обсудить возможность совместной работы США и России, а также условия улучшения отношений с РФ. Байден не считает уместным формат, когда президенты «соревнуются» перед прессой и «пытаются поставить друг друга в неловкое положение». 

«Я проясню свое видение того, чем закончилась эта встреча, и он прояснит, как — с его точки зрения, как это обернулось, — подчеркнул Байден. — Я не хочу, чтобы нас отвлекали вопросы: «Они пожали друг другу руки? Как далеко они стоят… кто говорил дольше» и остальное».

Теги: #США, #Байден, #Путин

Рубрика: Политика

Персона
Культура и ТВ 5 дней назад

Сергей Пенкин о совместном концерте с Цоем, участии в "Трех аккордах" и о том, почему мы все "куколки". Большое интервью певца "Собеседнику" (видео)

Общество 1 неделю назад

Арктический, дальневосточный, "золотой" гектар: почему буксует программа выдачи бесплатных земель

Политика 1 неделю назад

Наукоград Дубну превращают в свалку. Кто виноват: мусорная реформа или друг Путина?

Политика 3 недели назад

Союз миллиардеров: семьи экс-лидеров бывших республик СССР скупают недвижимость в Москве и Подмосковье

Политика 1 месяц назад

"Справедливость" за деньги: как эсеры получают донаты от коррумпированного бизнеса

Политика 2 месяца назад

У сына сенатора Мизулиной нашлась квартира в Москве за 100 млн рублей

Общество 12 минут назад

Собянин об обязательной вакцинации: "Это личное дело, пока ты сидишь дома или на даче"

Общество 21 минуту назад

Настроение российских миллениалов и зумеров ухудшилось больше всех в мире

Общество 29 минут назад

В России предложили допускать на порносайты через госуслуги

Общество 35 минут назад

В Москве и МО введена обязательная вакцинация 60% бюджетников и сферы услуг

Общество 1 час назад

Airbnb выплатит $7 млн изнасилованной девушке. Преступник с ключом засел в ванной

Здоровье и дом 1 час назад

В 90% образцах коронавируса в России выявили индийский штамм

Общество 2 часа назад

"Еще бирки вешать, как животным": россияне набросились на Проценко из-за принудительной вакцинации

Общество 2 часа назад

"Народ все помнит": Политолог раскрыл последствия введения ограничений в России

Общество 2 часа назад

Власти потратят 250 млрд на единую систему распознающих лица "умных" камер

Здоровье и дом 3 часа назад

Американские ученые заявили о том, что простуда может защитить от COVID-19

Общество 3 часа назад

Треть москвичей за "нерабочие дни". Еще треть считает, что это несправедливо

Политика 4 часа назад

Данил Махницкий, партия "Новые люди": сейчас бизнес нельзя бросать без поддержки

Политика 4 часа назад

Ожидание встречи, кредиты на долги, имитация вакцинации. Главное к утру 16 июня

Общество 5 часов назад

В столице сегодня ясная погода и до +27°

Общество 5 часов назад

Глава Коми за год вакцинировался два раза, но все же госпитализирован с ковидом

Общество 9 часов назад

"Кремль. Путину". Верните третий УЗИ-скрининг!

Происшествия 02:26

В Петербурге избитый гомофобом подросток может ослепнуть из-за полученной травмы

Уголовное дело пообещали возбудить только после того, как несовершеннолетнего выпишут из больницы

Недвижимость 14 часов назад

Собянин: К 2024 году жилой фонд в Москве увеличится на 22%

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика