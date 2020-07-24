Путин – Байден: нокаута не будет

Весь мир обсуждает встречу Владимира Путина и Джозефа Байдена. «Байден размажет Путина», «Путин отправит Байдена в нокаут», «Российский президент его съест», «Встречу ждет провал», – гадали мировые СМИ накануне, как будто обсуждали высокорейтинговый боксерский поединок.

В США об этом пишут политические противники Байдена – как журналисты, так и политики из числа, например, Республиканской партии.

Дональд Трамп тоже не упустил момент, высказав пожелание: главное, чтобы Байден не уснул на встрече. Ну он в своем стиле, просто потешается над стариной Байденом.

Я могу понять журналистов, которые зарабатывают свой хлеб на рейтингах и поэтому нагнетают атмосферу. Я могу понять политиков, которые нагнетают, потому что это элемент переговорного процесса: нужно выйти на переговоры с наиболее сильных и жестких позиций, а там уже торговаться. Это нормальная переговорная практика. Но я не могу понять, когда эксперты начинают говорить о каких-то нокаутах. Байден, конечно, человек уже весьма пожилой, но он имеет огромный, колоссальный политический опыт, причем в жесткой конкурентной среде, поэтому какие-то вещи он делает уже просто на автомате. Это как вождение автомобиля: можно думать о своих делах, но тело помнит, как поворачивать, какие совершать действия. То же самое и здесь. Байден может вести переговоры с Путиным. Кроме того, у него есть высокопрофессиональные люди, которые тоже могут вести любые переговоры. Поэтому нокаутов не будет, никто никого не съест, хотя, конечно, будет жесткий разговор.

Что же касается прогнозов на провал, то это вопрос формулировок. Если ожидать, что Путин и Байден достигнут каких-то суперпрорывных моментов вроде пакетной сделки по Украине, Ирану, Китаю, то ожидали напрасно. И тогда все будут кричать: провал.

Но я от этой встречи ждал такой максимум – вычерчивание красных линий, которые стороны не должны пересекать. Просто нормального объяснения лицом к лицу, без всяких там пресс-секретарей, без трактователей воли Белого дома или трактователей воли Старой площади. Прояснение позиций сторон и неприемлемых моментов в этих позициях – это уже можно считать позитивным итогом встречи. А о нормализации речь не идет и идти не может.

Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

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Материал вышел в издании «Собеседник» №22-2021 под заголовком «Путин – Байден: нокаута не будет».