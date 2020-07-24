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Данил Махницкий, партия "Новые люди": сейчас бизнес нельзя бросать без поддержки

Кандидат в Госдуму от партии "Новые люди" Данил Махницкий высказался на тему отказа властей вводить новые субсидии для бизнеса

Фото: Global Look Press

Кандидат в Госдуму от партии «Новые люди» Данил Махницкий высказался в своем телеграм-канале на тему отказа властей вводить новые субсидии для поддержки бизнеса. Он уверен, что такая политика говорит о неэффективности работы госсистемы.

«Если бы у нас государственная система работала нормально, то меры поддержки закладывались бы на нулевом этапе и объявлялись одновременно с введением каникул за счет работодателя», – подчеркнул Данил Махницкий. 

Власти Москвы не планируют новых субсидий для бизнеса в связи с ужесточением коронавирусных требований в столице. Руководство города считает, что мера временная, всего на неделю. К тому же требования о переводе на удаленку больше касаются офисов. Предприятия непрерывного цикла продолжат работу в прежнем режиме. 

«В прошлый раз все начиналось точно также. Одна неделя, вторая. С надеждой, что вот-вот все откроют. И параллельное оттягивание решения о мерах поддержки», – напомнил представитель «Новых людей».

Стоит отметить, что сложнее всего ситуация в сегменте ресторанного бизнеса, которому установили режим работы с 6.00 до 23.00 и запретили работу фудкортов. 

Кандидат от партии «Новые люди» известен как автор резонансной петиции об обнулении налогов для малого и среднего бизнеса. Она была выпущена на пике первых ужесточений в связи с распространением инфекции. Также Данил Махницкий является инициатором создания и разработчиком интерактивной платформы «Бизнес терпит бедствие», куда предприниматели могут вносить данные о своем бизнесе, описывать проблемы и сообщать, что может им помочь.

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