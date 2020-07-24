"Следует опасаться попытки убить Путина": Делягин о целях США на саммит в Женеве

Всего сутки остались до начала саммита России и США в Женеве, в рамках которого должна состояться и первая в истории очная встреча Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом. Разумеется, ожидания от этой встречи у всех разные.

К примеру, некоторые российские политологи из числа лояльных к власти считают, что Владимир Владимирович согласился на встречу только для того, чтобы окончательно установить новые границы отношений с Западом и утвердить возросшую роль Москвы на международной арене.

А вот критики Кремля, напротив, убеждены, что в рамках женевского саммита российскому лидеру предстоит услышать от оппонента массу неприятного по целому набору ключевых тем в актуальной повестке, а потому следует опасаться того, что для России эта встреча закончится новым набором потенциальных последствий, в том числе санкционных.

Между тем, как считает известный российский экономист, публицист и радиоведущий Михаил Делягин, следовало бы, прежде всего, обратить внимание на тот факт, что само мероприятие носит неожиданный характер, а также на то, кто именно является инициатором встречи.