"Следует опасаться попытки убить Путина": Делягин о целях США на саммит в Женеве

Всего сутки остались до начала саммита России и США в Женеве, в рамках которого должна состояться и первая в истории очная встреча Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом. Разумеется, ожидания от этой встречи у всех разные.
К примеру, некоторые российские политологи из числа лояльных к власти считают, что Владимир Владимирович согласился на встречу только для того, чтобы окончательно установить новые границы отношений с Западом и утвердить возросшую роль Москвы на международной арене.
А вот критики Кремля, напротив, убеждены, что в рамках женевского саммита российскому лидеру предстоит услышать от оппонента массу неприятного по целому набору ключевых тем в актуальной повестке, а потому следует опасаться того, что для России эта встреча закончится новым набором потенциальных последствий, в том числе санкционных.
Между тем, как считает известный российский экономист, публицист и радиоведущий Михаил Делягин, следовало бы, прежде всего, обратить внимание на тот факт, что само мероприятие носит неожиданный характер, а также на то, кто именно является инициатором встречи.
Предложение США провести этот саммит, добавляет он, выглядит весьма тревожно сразу по нескольким причинам. По его утверждению, в рамках предстоящего саммита американская сторона попытается провести разведку боем, но больше всего тревожат слова эксперта о том, что главу российского государства Владимира Путина по дороге в Женеву или обратно могут попытаться убить.
– Разумеется, вопрос ещё и в том, почему американцы после длительной истерики и многочисленных обвинений против России, вдруг захотели провести эту встречу, – поделился экономист своими мыслями в эфире радио «Комсомольская правда».
– Полагаю, структура ключевых интересов Вашингтона на встрече между Джо Байденом и Владимиром Путиным довольно прозрачна, при этом она очень важна. К примеру, следует опасаться попытки убить Путина, например, по пути туда или обратно.
Кроме того, он высказал предположение о том, что американская сторона в рамках этой встречи рассчитывает более детально изучить позицию российского президента.
– Это традиционное зондирование и тестирование Путина вместе с уточнениями системных оценок. Грубо говоря, будет проведена разведка боем после длительной паузы. Ведь даже во время встречи с Дональдом Трампом в Хельсинки была проведена не полная разведка, Трамп тогда находился под колоссальным давлением, – добавил Делягин.
– Очень важный момент в том, что данная встреча в какой-то степени самим своим фактом может легитимизировать власть Байдена в Соединённых Штатах. Ведь там ещё в конце июня будет закончен предварительный пересчёт голосов по одному из штатов, в котором обнаруживаются чудовищные фальсификации, а также тот факт, что Байден, вообще говоря, фактически украл президентство и не является законным главой Белого дома.
Наконец, эксперт не исключает, что Вашингтон 16 июня предпримет попытку «продать Украину» России.
– За какие-то серьёзные льготы или, например, за охлаждение отношений с Пекином. Прежде всего, чтобы снять с себя это бремя Украины. Кроме того, Украина как воплощение социального ада и хаоса может ослабить и дестабилизировать Россию, если перейдёт под нашу зону влияния, – подытожил специалист.