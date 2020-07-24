Борьба за демократию: Джонсон и Байден подписали договор о сотрудничестве

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписали новую «Атлантическую хартию», согласно которой страны будут вместе бороться за защиту демократии и взаимодействовать по глобальным проблемам. Об этом сообщает ТАСС.

В новом документе согласованы восемь областей сотрудничества, среди которых защита демократии, построение справедливой торговой системы и противодействие кибератакам.

Как отмечает WEK.ru, в прошлом Байден критиковал Джонсона и называл его «клоном Трампа». Американский лидер считал Брексит ошибкой и опасался, что он может дестабилизировать мирный процесс в Северной Ирландии. «Вряд ли новый документ будет иметь такое же историческое значение, как «Атлантическая хартия» 1941 года, которая привела к созданию Организации Объединенных Наций и НАТО», – пишет издание.