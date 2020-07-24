Скончалась депутат Госдумы, сестра министра обороны Лариса Шойгу

Глава думских единороссов Сергей Неверов сообщил о смерти депутата Госдумы V, VI и VII созывов Ларисы Шойгу. Неверов выразил соболезнования семье Ларисы Кужугетовны и отметил, что она «была замечательным человеком, беззаветно преданным своей родной республике Тыва», которую представляла в Госдуме.

В текущем созыве Лариса Шойгу занимала должность зампредседателя Комитета по регламенту и организации работы Госдумы. По результатам прошедших в конце мая праймериз «Единой России» она заняла первое место в партсписке по Тыве.

Сообщается, что причиной смерти стал инсульт на фоне коронавируса.

Ещё накануне Лариса Кужугетовна принимала активное участие в голосовании и проголосовала за 65 из 84 законопроектов.