"Это только начало": Дмитрий Гудков рассказал о намеках и сигналах после освобождения

В минувший вторник стало известно о задержании известного российского общественника, политика и бывшего депутата Государственной думы Дмитрия Гудкова. Сообщалось, что председателя «Партии перемен» обвиняют в неуплате долга за аренду, однако его сторонники и отец – отставной полковник ФСБ Геннадий Гудков, - заявляли, что задержанный никогда не занимался бизнесом, а потому никакие договора аренды и прочее подписывать не мог в принципе. Многие тогда же связали арест Гудков-младшего с активной зачисткой политического поля, организованной властями в преддверии парламентских выборов.

Между тем, уже 3 июня стало известно, что Дмитрий Гудков отпущен на свободу под обязательство о явке, хотя сам он сохранил статус подозреваемого в рамках уголовного дела, поэтому делать какие-то выводы относительно проблем политика с законом пока не стоит. Зато у общественности появилась возможность получить комментарии по поводу произошедшего от героя этой странной истории, тем более что в первые два дня после задержания он оставался недоступен ни для прессы, ни для обычных граждан.

Дмитрий Гудков, к слову, утверждает, что расценивает открытое в отношении себя дело как попытку не пустить его на выборы в Государственную думу. Об этом он рассказал в эфире «Эха Москвы».

Более того, политик подозревает, что его в любой момент могут задержать снова, а задержание в начале текущей недели называет «предупреждением» о том, что ему не стоит идти на выборы.

«Я так понимаю, они сохранили за мной статус подозреваемого в рамках этого дела, поскольку им нужно не пустить меня в Государственную думу. Поэтому они в любой момент могут снова задержать меня.

Мне кажется, что все произошедшее является намеком. Даже не намеком, а прямо конкретным сигналом о том, что Дмитрия Гудкова принято не пускать на выборы. В случае, если на выборы пойдешь – сядет тетя, да и ты сядешь, да и вообще будет жестко. Это ведь четко прослеживается, тут следователям даже говорить ничего не нужно.

Никаких разговоров про выезд за рубеж не было. Вчера они пришли и хотели сделать забор биоматериалов. Я отказался, в результате меня вынудили подышать в маску в течение нескольких минут, чтобы получить мой ДНК. Даже не представляю, что они собираются с этим всем делать. Может быть, впоследствии мою ДНК обнаружат в чьем-нибудь организме, чтобы обвинить меня в изнасиловании, или будут этим протирать найденные патроны. Разумеется, мне таким образом словно сказали: чувак, не расслабляйся – это все только начало», – рассказал Гудков.