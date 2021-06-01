Доход "Единой России" в 10 раз больше, чем у КПРФ. ЛДПР экономит на регионах

Центральная избирательная комиссия опубликовала сведения о доходах политических партий за последний год. Правящая партия «Единая Россия» заработала больше всех (порядка 9,6 млрд рублей), из них около половины — из федерального бюджета (4,3 млрд), а половина в виде пожертвований (4,8 млрд). Еще 425 млн — членские взносы.

КПРФ и ЛДПР, которые занимают в Думе второе и третье места соответственно, в сравнении с правящей партией почти ничего не собрали на пожертвованиях (45 млн у КПРФ и 4 млн — у ЛДПР), а зарабатывали почти только за счет дотаций государства: КПРФ получила 1,067 млрд, а ЛДПР — 1,051 млрд. КПРФ собрала на членских взносах 98 млн, а ЛДПР их не собирала.

В отличие от парламентских партий, в «Яблоке» в графе «средства федерального бюджета» никаких средств не указано, как и в разделе членских взносов. Доход партии за счет пожертвований составил 215 млн рублей.

А вот партия «Новые люди», возникшая только в прошлом году, сумела сразу привлечь 238 млн пожертвований. Причем, если «Яблоко» в основном собирало их с юрлиц (208 млн против 7 млн с физлиц), то «Новые люди», наоборот, набрали 180 млн с пожертвований физлиц и всего 58 млн — с юрлиц.

Структура расходов парламентских партий также отличается: ЕР потратила 1,1 млрд на содержание центрального аппарата партии и ещё 3 млрд — на региональные отделения. На СМИ и пропаганду они пустили 3,2 млрд. В КПРФ партийные органы забрали 208 млн, а 692 млн — региональные отделения. СМИ и пропаганда — 407 млн. В ЛДПР приоритеты были другие: на центральные органы потратили 140 млн, а на региональные представительства — всего 116 млн, в то время как на пропаганду — 748 млн (на СМИ — ноль).

«Справедливая Россия» заработала 497 млн от бюджета, а 151 млн — на пожертвованиях. На регионы там потратили 147 млн, на аппарат партии — 102 млн, а на пропаганду — 128 млн.