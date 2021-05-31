В правительстве обещают отобрать доходы "нахлобучивших" государство металлургов

Металлургические компании должны вернуть российскому бюджету 100 млрд рублей, на которые они «нахлобучили» государство во время пандемии, заявил первый вице-премьер правительства Андрей Белоусов. Ему не важно, как именно и через какие налоги они будут это делать, но эти средства вернутся в бюджет. Он заверил, что на «свободном» российском рынке власти без труда могут отобрать у бизнеса всё, что он заработал.

«Мы посчитали, что металлурги нас (государство, бюджет) — извините за это слово — нахлобучили в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд рублей, — передает слова чиновника РБК. —

Я говорил некоторым из них: "Ребят, я сейчас даже не буду думать, как с вас снять [эти деньги] — такой налог, сякой, через НДПИ. Единственное, ценник вот [100 млрд рублей]"».

Белоусов заверил, что до представителей металлургической области уже довели представление о том, что им придется возвращать государству сверхдоход, а в том, что у властей есть для этого все возможности, он не сомневается: «У нас рынок свободный, но государство имеет все возможности установить налоги таким образом, чтобы то, что они получили, у них забрать. Это, я думаю, мы сделаем». Единственная проблема заключается в том, что нужно определиться с тем, каким конкретно образом, на каких основаниях отобрать у бизнеса эти деньги — экспортные пошлины он не рассматривает, чтобы не мешать металлургам конкурировать на мировом рынке. Белоусов склоняется к тому, чтобы поднять НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых). Годом ранее его уже подняли в 3,5 раза на ряд категорий ископаемых.