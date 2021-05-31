Петр Толстой возглавил столичную "Единую Россию" и хочет выиграть выборы

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в личном Facebook сообщил, что избран на пост секретаря отделения партии «Единая Россия» в Москве.

В своем обращении к однопартийцам он первым делом заявил о намерении выиграть выборы, «заручившись поддержкой наших избирателей, доверием людей».

Вместе с тем он призвал привлекать в партию «молодых, ярких и талантливых, которым не безразлична судьба России», с которыми в организации начнут работать социальные лифты. Толстой заверил, что в партии не должно оказаться «случайных» людей, пришедших «удовлетворять свои политические амбиции».

О том, что Толстой станет главным столичным единороссом источники, близкие к власти, сообщали еще в апреле.