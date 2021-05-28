Башар Асад остался президентом Сирии. Его официальный результат на выборах – 95%

В Сирии объявлены итоги президентских выборов, прошедших 26 мая. Как сообщает председатель Народного совета Сирии Хаммуда Сабаг, за действующего президента Башара Асада проголосовали 95,1% избирателей, пишет ТАСС.

В голосовании приняли участие более 14 миллионов человек, что является 78% от общего числа избирателей.

Двое соперников Асада – социалсит-юнионист Абдалла Саллюм Абдалла и представитель патриотической оппозиции Махмуд Ахмед Мураи – разделили между собой 1,5% и 3,3% голосов соответственно.