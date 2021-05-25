Леонид Гозман: Судья оштрафовала меня на 10 тысяч за литературный талант

Гагаринский суд Москвы оштрафовал политика Леонида Гозмана за акцию в поддержку Навального, прошедшую 21 апреля.

Политика признали виновным в участии в несогласованной акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП).

Sobesednik.ru задал политику несколько вопросов.

– Как впечатления от штрафа на ровном месте?

– Когда арестовали Николая Гумилева, он говорил, что он виновен перед Советской властью, поскольку ненавидит ее. Так и я – я участвовал в акции, хотя знал, что она запрещена. То есть, штраф не совсем на ровном месте.

Пикантность в том, что я никогда еще не видел настолько плохо подготовленного дела. Никаких доказательств! Я говорю судье, что не могу сказать, я это или не я на видеозаписи – проведите экспертизу! Нет, не надо экспертизы, и так хорошо!

Мне инкриминируют участие в акции с 19.00 до 23.00, а фотография, на которой я иду по улице, сделана в 18.30. Причем иду с закрытым ртом, не сопротивляюсь полиции и ничего не скандирую. Я вообще никогда не скандирую, просто не люблю говорить хором, я от этого впадаю в ступор.

– Тем не менее, штраф вам назначили по верхней планке – 20 тысяч.

– Мой адвокат считает, что 10 тысяч – это за то, что по-другому нельзя, а еще 10 – за литературный талант.

Я некоторое время назад написал заявление о том, что судья, с моей точки зрения, участвует в деле против народа России, довольно резкое, и попросил его приобщить. Судья его читала очень внимательно. То есть, вторые 10 тысяч, видимо, – за него.

Но все это не такие уж и безобидные вещи. Если в течение года со мной это случится еще раз, то это уже грозит административным арестом, а если дважды – то и «дадинской» статьей.

– Нет, для «дадинской» нужно 3-4 раза в течение полугода. Лучше скажите, что происходит с нашими судами? Вчера осудили на 7 суток Юлию Галямину. И судья, которая в ходе процесса несколько раз сажала обвинителей-полицейских в лужу, потом, не моргнув глазом, выдала такой вердикт!

– Дело в том, что у нас нет судов, таких, какими они должны быть, поэтому это очень сложный вопрос.

Девушки, которые осуществляют «правосудие», вполне ведают, что творят, поэтому в будущем это может стать поводом для запрета на профессию. Когда мы с адвокатом тыкаем судью в противоречия, она смотрит на это совершенно спокойно. Я считаю, что это не суд.

– Вы заметили: не важно, кто у вас адвокат – хоть молоденький студент, хоть Генри Резник – это никак не влияет на результат. Он будет такой же как и без адвоката.

– Да, но все равно без адвоката ходить не нужно. Все эти заседания – это подготовка к рассмотрению дела в ЕСПЧ. Грамотно составленные ходатайства, грамотные слова адвоката – это все для ЕСПЧ. И я буду оспаривать решение по своему делу там.