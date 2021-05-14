Премьер Армении Никол Пашинян обратился за военной помощью к Путину

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян попросил президента РФ Владимира Путина о вмешательстве в ситуацию с Азербайджаном.

«Поскольку договоренность не выполнена полностью, сегодня я обратился к президенту России в соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 1997 года и Договором об армяно-российской группировке войск для предоставления Армении, в том числе, военной помощи», — цитирует Пашиняна «Интерфакс».

Вместе с тем политик отметил, что помочь в урегулировании военного конфликта уже выразило готовность помочь правительство Франции.

Правительство Армении не устраивает, что войска Азербайджана продолжают оставаться на территории Сюникской области.

МИД Азербайджана обвинил правительство Армении в использовании ситуации для предвыборных внутриполитических целей.