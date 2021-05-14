Мать Вячеслава Володина задолжала налоговой службе

Федеральная налоговая служба выиграла у матери спикера Госдумы Вячеслава Володина Лидии Барабановой иск о взыскании налогов и сборов. Соответствующее решение вынес мировой участок №177 Москвы, обратил внимание Sobesednik.ru.

Исковое заявление было подано ИФНС России по городу Истре в декабре 2020 года. Ранее в дачном кооперативе «Сосны», который расположен в Истринском районе Подмосковья, был обнаружен участок площадью 83 сотки, записанный на самого Володина. Особняк был построен по соседству с поместьями известных единороссов – Сергея Неверова, Игоря Руденского, Николая Ашлапова, а также главы аппарата правительства Сергея Приходько.

В январе решение по иску ФНС против Барабановой вступило в силу. Вскоре судебные приставы открыли против пенсионерки исполнительное производство, следует из базы ФССП. В соответствии с ней, Барабанова должна оплатить присужденную судом госпошлину в 466 рублей. Несмотря на небольшую сумму, 84-летняя бизнесвумен не торопится ее погашать.

Мать спикера Госдумы является учредителем нескольких компаний. Так, Барабанова владеет несколькими агрохолдингами в Смоленской и Тверской областях, а также охотничьими хозяйствами, на территории которых построены жилые комплексы и дома отдыха. Бизнесом она якобы занялась в возрасте 72 лет.

В 2018 году выяснилось, что пенсионерка владеет квартирой в Москве, которая находится в элитном жилом комплексе «Белый Лебедь» на Мичуринском проспекте и стоит порядка 230 млн рублей. Площадь квартиры составляет порядка 400 квадратных метров.

Сын Лидии Барабановой Вячеслав Володин в настоящее время является председателем Государственной думы РФ. Большую часть жизни он работал на различных государственных должностях – был вице-губернатором Саратовской области, вице-спикером, руководителем аппарата правительства. На всех этих должностях он не мог заниматься бизнесом.

В 2016 году "Собеседник" обнаружил у Володина элитную квартиру за треть миллиарда рублей.