Telegram предъявлен штраф в размере 5 млн рублей за неудаление двух анонсов митингов

В Москве Таганский районный суд рассмотрел два протокола по в отношении мессенджера Telegram по статьям о нарушении порядка удаления информации, доступ к которой подлежит ограничению. Об этом пишет Znak.com.

В итоге сервису придется заплатить 5 миллионов рублей за то, что не стал удалять сообщения о проведении январских митингов в поддержку Алексея Навального.

Тот же суд ранее принял на рассмотрение шесть административных дел в отношении Твиттера, по пять протоколов к Facebook и Google, а до этого на 6 миллионов рублей была оштрафована соцсеть TikTok. Все перечисленные провинились в том, что не удаляли сообщения про не санкционированные властями митинги.

Статья КоАП, которую инкриминируют соцсетям, появилась в кодексе лишь в декабре 2020 года в результате форсированной работы законодательного аппарата Госдумы.