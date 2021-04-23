В Нижегородской области планируют построить первый Сталин-центр

Нижегородские коммунисты 8 мая заложат первый камень в основание крупнейшего в России музея, посвященного Сталину.

Как сообщается на сайте регионального отделения КПРФ, эта миссия поручена секретарю Комитета НРО КПРФ Владислав Егоров и секретарю Борского местного отделения партии Алексей Зоров.

Отмечается, что музей будет включать в себя залы, посвященные разным периодам жизни «Генералиссимуса Советского Союза».

Сталин-центр станет единственным на территории Нижегородской области и крупнейшим в России. В этот же день также будет заложена капсула времени потомкам, которая должна будет вскрыться к 100-летию Великой Победы 9 мая 2045 года.

Строительство музея должно стать продолжением комплексного развития участка территории городского округа город Бор Нижегородской области. В 2020 году здесь состоялось торжественное открытие первого в Нижегородской области памятника Сталину.

По заявлению коммунистов, строительство Сталин-центра на территории Нижегородской области должно стать первым шагом в открытии аналогичных музеев во всех субъектах России. «Это придаст мощнейший импульс патриотическому воспитанию подрастающего поколения и борьбе с искажением и переписыванием истории», – прокомментировал проект первый секретарь Комитета НРО КПРФ Владислав Егоров.