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Сервис рассылок заявил, что утечка данных ФБК* произошла не на его стороне

Политика
13:54, 17 апреля 2021

Сервис рассылок заявил, что утечка данных ФБК* произошла не на его стороне
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Утечка данных пользователей, зарегистрировавшихся на митинг в поддержку Алексея Навального, произошла не по вине сервиса почтовых рассылок Mailgun, которым пользовалась команда Навального для создания рассылок среди сторонников, заявили в пресс-службе фирмы.

«Исходя из наших первоначальных выводов, никаких признаков уязвимости на уровне платформы или утечки данных нет. Наша команда выяснила, что для доступа к данным с нашей платформы были использованы действительные API-ключи и учетные данные пользователя», — говорится в заявлении Mailgun, которое приводит РБК

Там также заверили, что передадут Фонду борьбы с коррупцией* все необходимые данные о результатах внутренней проверки, в рамках содействия их собственному расследованию. 

После того, как стало известно об утечке сведений о сторонниках Навального, директор ФБК Иван Жданов подтвердил, что представленная злоумышленниками база данных является подлинной, однако заверил, что ничего кроме почтовых адресов у хакеров нет. Команда Навального заявила, что начнет расследование обстоятельств утечки и отчитается перед своими сторонниками. В качестве рабочей версии там высказали идею о том, что утечка могла произойти у Mailgun. При этом там заверили, что вообще без использования почтовых рассылок обойтись в данном случае нельзя и подрядчики в этом деле необходимы.

*ФБК объявлен российскими властями «иностранным агентом».

Теги: #Навальный #Хакеры #Митинги в поддержку Навального

Рубрика: Политика

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